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台人不愛AZ「自私又勢利」！中研院士揭廉價關鍵：讓世界打得起

▲▼觀眾起立向發明牛津/AZ疫苗的吉爾伯特致敬。（圖／路透）

▲觀眾起立向發明牛津/AZ疫苗的教授吉爾伯特致敬。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

新冠疫苗陸續抵台，近期也開放填寫施打意願，但民眾選填AZ疫苗的意願偏低。對此，中研院士牟中原表示，台灣人不打AZ，是「自私又勢利」的反應，以為便宜沒好貨，但事實上是牛津大學為了讓「全世界的人都打得起」，所以定價才如此便宜。

牟中原在臉書上說明，台灣人不愛打AZ疫苗，是自私又勢利的反應，以為便宜沒好貨，但真正便宜的，是牛津大學技術轉移的條件，應該感謝對方。

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牟中原提到，牛津大學原先可以技術轉移給藥廠默克（Merck），但害怕默克拿去賺錢，因此退出，決定與原先不做疫苗的AZ洽談，條件就是「要讓全世界的人都打得起」。

▼牛津大學與AZ洽談，條件是「讓全世界的人都打得起」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼新冠疫苗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

牟中原說，近期溫布頓網球賽中，全場觀眾起立，向發明牛津/AZ疫苗的女教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）致敬，牛津並非完全不賺，而是要等新冠病毒流感化以後，開始收取較高的權利金，以支持更多研究，「牛津大學有最高水平的技術以及最高的道德。它疫苗的效果非常好。」

牟中原引述英國的數據，揮瑞疫苗接種2劑以後，對防止住院的有效率為96％，AZ疫苗接種2劑，防止住院的有效率則是92％，「幾十年前，當我決定成為一名科學家時，我從未想過有一天我會看到一位科學家受到。全場全心全意地起立鼓掌持續幾分鐘。 希望這能激勵其他年輕人也成為科學家。」

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