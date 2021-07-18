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混打三劑疫苗　陳時中批「損人不利己」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。陳時中。陳宗彥。周志浩。莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲有民眾在國內外一共接種3劑疫苗，陳時中批評損人不利己。（圖／指揮中心提供）

生活中心／台北報導

有男子在國內外先後接種AZ、輝瑞/BNT與莫德納共三劑疫苗。指揮中心今（18）表示，打三劑保護力是否提升不得而知，但風險可能增加，不建議這麼做。指揮官陳時中認為此舉「占用國人資源」、「損人不利己」。

有國內企業家在其臉書貼文，指其北部友人4月時曾自費在國內打AZ疫苗，6月出國時在當地接種一劑輝瑞/BNT疫苗，7月回台後接到政府通知，施打莫德納疫苗，先後注射了三劑不同廠牌疫苗。

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陳時中今在疫情指揮中心記者會上表示，出國打了疫苗，量已經足夠了，回國還要占用國人資源，這損人不利己。

陳時中說，在國內施打疫苗無論自費、公費都有紀錄可查，一旦出國施接種就很難追蹤，不過有些國家紀錄做得很好，甚至將發展成類似「疫苗護照」或「疫苗通行證」，未來若談成雙邊認定，相關資料就會很完整。

陳時中提醒，在台灣打疫苗出了問題有藥害救濟可以補救，出國打出問題恐有爭議。他說，一個人疫苗不是打愈多愈好，「拿自己的身體開玩笑，這不對嘛！」

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，短時間打三劑疫苗保護效果是否增加不得而知，但副作用可能會些微增加，不建議冒風險打第三劑。
 

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