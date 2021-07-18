阻絕於境外！侯友宜視察萬里野柳漁港　宣導正確戴口罩

▲侯友宜視察萬里野柳漁港防疫稽查，關懷外籍漁民宣導正確戴口罩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜在18日上午到萬里區野柳漁港，視察漁港防疫稽查及關懷外籍漁民防疫情形。目前新北市在17個漁港有432艘漁船共雇傭1519名外籍漁民，從事3至5天航程沿近海漁業，多以印尼、菲律賓及越南國籍為主，外籍漁民之間交流頻繁，漁業處在疫情初始，便不斷派員宣導外籍漁民加強健康管理、正確戴口罩。

新北市府指出，2020年4月起派員稽查新北市轄內28座漁港、漁船及漁民防疫措施，例如製作4國語言防疫說明等，並於CDC發佈三級警戒後，加強稽查防疫作為，也公佈「新北市因應COVID-19病毒流行期間外籍漁民防疫指引」，包含全船船員戴口罩、分批用餐、工作分流，且勿出港區、外出報備，並要求船主加強管理，違規即開罰，在漁港稽查中舉發包含釣客等違規案共有17件。

▲加強稽查防疫，全船船員戴口罩、分批用餐、工作分流，且勿出港區、外出報備。

新北市府表示，即便之前本市曾有台籍船長確診，漁業處亦與衛生局及海巡單位合作，協助漁港漁船清消，船上8名外籍漁民下船進行PCR篩檢及一人一室隔離14天加自主管理7天，所幸皆無確診，另近期亦有海巡單位查獲漁船走私，為避免船員接觸他國船員而感染新冠肺炎，該船全員由專責車輛安排篩檢，所幸PCR結果都是陰性，也都已送至專責防疫旅館隔離中。此外，除區公所指揮緊急清消漁船周遭區域，並由漁業處責令船主清消船艙，並安排漁港全面清消。

侯友宜表示，防疫不可輕忽，市府與民間都投注於防堵疫情，重要的是將疫情阻絕在境外，所以很多人將機場的出入境看做一個目標，但不要忘了我們是一個海島，而港口是與他國接觸的另外一種門戶，除了漁民作業外，也有可能有些違法走私行為，也是有機會與他國船員接觸，因此，呼籲中央及負責海上秩序的單位要把關海上違法行為，重視走私的高風險漏洞，應該要比照入境普篩。

▲侯友宜表示，防疫不可輕忽，市府與民間都投注於防堵疫情，重要的是將疫情阻絕在境外。

侯友宜說，新北市對海巡查緝漁船走私案件，涉及船員，按照入境普篩方式，直接從漁船搭乘專責車輛先送檢疫醫院，進行PCR檢測陰性後，進行14天防疫旅館居隔，期間進行快篩，解隔前再進行第2次PCR，陰性後進行7天自主健康，以確保無染疫問題，嚴格把關不能漏掉。若驗出篩檢陽性，立即進行收治治療。另外針對外籍漁工防疫措施及釣客違規的狀況我們都會進行宣導與取締，大家一起來面對新冠疫情防疫，好好的守住。

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