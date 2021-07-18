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讓市場沒有破口！侯友宜視察金山第一市場　籲做好最後1哩路工作

▲視察北海岸最大「金山第一市場」 侯友宜：人流管控要做好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜視察北海岸最大公有市場「金山第一市場」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央疫情指揮中心發布自7月13日起三級警戒「微解封」，面對微解封後的第一個週末，新北市長侯友宜不敢鬆懈，18日前往北海岸最大公有市場「金山第一市場」，視察市場管制措施及關注人流狀況。他呼籲民眾，仍要維持低度活動的外出採買原則，防止出現群聚現象，請民眾一起加油，警戒3級期間堅守防疫陣線，做好最後1哩路工作。

侯友宜表示，面對可能出現的外出潮，市府沒有鬆懈的條件，特地再到北海岸最大的公有市場「金山第一市場」，防疫都做得非常落實，路口都有做人流管控，執行實名制，除關心採買人潮外，也感謝市場攤商及自治會對於防疫政策的配合。

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▲視察北海岸最大「金山第一市場」 侯友宜：人流管控要做好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲北海岸最大的公有市場「金山第一市場」，防疫都做得非常落實，路口都有做人流管控。

金山第一市場自治會長劉志明表示，在三級警戒期間，帶領攤商支持防疫政策，實施的人流管控措施包含出入口管制、落實實聯制、全面佩戴口罩、最大容留人數控管、落實攤商每日自主健康監測並作成紀錄等。他表示，只有讓市場沒有破口，才能永續經營。

市場處表示，目前仍處於疫情三級警戒狀態，後續也將持續關注人流控管狀況，並請市場自治會滾動調整，也呼籲民眾保持低度活動，期望能用最短的不便，換來抗疫的成功。

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