　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烟花「路徑南修」不排除侵台！最快周三、四「海陸警齊發」

▲▼颱風生成，預計周五離台灣最接近。（圖／氣象局）

▲颱風生成，預計周五離台灣最接近。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第6號颱風烟花於今日凌晨生成，中央氣象局表示，預報顯示颱風侵台機率逐漸提高，預計周五最靠近台灣，且屆時強度可能達到中度颱風，氣象局最快可能於周三、四發布海上、陸上警報。而周二起北部、東北部就會逐漸有雨，周五、六則是全台有雨。

氣象局課長林秉煜表示，周二到周四期間受到颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部降雨，周三、四北部降雨機率提高，其他地區則是多雲到晴，午後山區有局部大雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員陳伊秀表示，依據目前預報來看，最快可能在周三下半天發布海上警報、周四上半天發布陸上警報，不過由於低壓帶變數多，若颱風路徑北移、速度減慢等，都可能再有變動。

林秉煜表示，今日各地天氣多雲到晴，中南部、山區有午後雷雨。目前台灣東側有颱風、西側有熱帶系統，而西側的熱帶系統未來有逐漸增強的趨勢，不過短期內即使增強，也會朝向廣東、廣西移動，暫時不會影響台灣。而颱風則會持續向西移動，周二起北部、東半部、恆春半島、馬祖等沿海地區都會有長浪發生。

▲▼颱風生成，預計周五離台灣最接近。（圖／氣象局）

▲▼颱風侵台機率增加。（圖／氣象局）

▲▼颱風生成，預計周五離台灣最接近。（圖／氣象局）

而從路徑圖來看，颱風轉往西北移動，周二到周四持續向西移動，周五最接近台灣，在移動過程中，若北邊的太平洋高壓增強的話，周三到周五期間路徑就會更往南偏，距離台灣更接近，氣象局呼籲，民眾須預先做好防颱準備。

氣象專家吳德榮於三立準氣象・老大洩天機專欄中指出，最新(17日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑顯示，各系集成員的分散程度，大致與「路徑潛勢預測圖」的大範圍紅框意涵類似，代表預測路徑有很大的不確定性，但直接侵台路徑數目較原模擬增多，顯示侵台機率略提高。

氣象專家林孝儒於臉書專頁天氣風險Weather Risk貼文中指出，輕度颱風烟花將在周四、五最接近台灣北部，且強度有機會增強為中度颱風，周二起北部到東北部的風浪將漸有增強的情況，按照目前路徑預估，不排除氣象局將針對北部海面發布海上颱風警報。

▲▼颱風生成，預計周五離台灣最接近。（圖／氣象局）

▲今日各地山區、中南部有午後雷雨。（圖／氣象局）

周三至周四受到颱風的外圍風場東北至北風及外圍環流影響，迎風面的北台灣開始就會有些降雨的情況，不過由於未來進入東海後的路徑變動空間仍大，連動降雨影響程度的程度，若是颱風移動速度偏慢或是更南調整一點，降雨將會再多一些。

由於颱風目前導引氣流偏弱移速會比較慢，今天至周二間維持夏季型態天氣，部分山區則依舊會有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，短時的雨勢還是會比較猛烈一點，尤其是中南部的山區，仍要多加注意午後的降雨情況，另也要留意颱風通過後續是否牽引南海的西南季風往台灣附近增強，那屆時迎風面的中南部可能也會有些天氣上的變化。

▲颱風路徑明顯南修。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲颱風路徑明顯南修。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急則指出，主流數值預測都「南修」烟花路徑，不過由於在低壓區內變因較多，因此誤差圈仍大，而颱風靠近台灣的時間也明顯延後，若颱風速度放慢，最後「貼到台灣陸地」的話，影響時間可能更長。

ET快訊
快訊／日本人要失望了！　唐鳳取消出征東京奧運
烟花「路徑南修」不排除侵台！最快周三、四「海陸警齊發」
726降級可能性高！　名醫預言「降到二級警戒會變怎樣」
快訊／華府棒球場外「槍響連爆」至少1中彈！　球迷竄逃畫面曝
行政院高官在頂級Villa群聚？　蘇貞昌已知！真相、後續處理

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」：以為自己眼花

烟花「路徑南修」不排除侵台！最快周三、四「海陸警齊發」

全國三級警戒「滿兩個月」　7／26解封成定局？陳時中下午說明

本土穩住但境外移入全Delta！急診醫曝下一步：需2劑疫苗覆蓋率60%

直擊／今天飛了！「威剛科技」包機讓百名員工到關島打疫苗

726降級可能性高！　名醫預言「降到二級警戒會變怎樣」

神媽媽一招收納「好市多大熊娃娃」　3萬人瘋朝聖

不會變萬磁王！接種後皮膚症狀總整理　莫德納最常見「新冠手臂」

陳時中「726降級可能性高」　專家警告：雙北隱形傳播鏈沒斷

快訊／鼎泰豐驚爆外場員工確診　今起緊急停業3天

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」：以為自己眼花

烟花「路徑南修」不排除侵台！最快周三、四「海陸警齊發」

全國三級警戒「滿兩個月」　7／26解封成定局？陳時中下午說明

本土穩住但境外移入全Delta！急診醫曝下一步：需2劑疫苗覆蓋率60%

直擊／今天飛了！「威剛科技」包機讓百名員工到關島打疫苗

726降級可能性高！　名醫預言「降到二級警戒會變怎樣」

神媽媽一招收納「好市多大熊娃娃」　3萬人瘋朝聖

不會變萬磁王！接種後皮膚症狀總整理　莫德納最常見「新冠手臂」

陳時中「726降級可能性高」　專家警告：雙北隱形傳播鏈沒斷

快訊／鼎泰豐驚爆外場員工確診　今起緊急停業3天

快訊／東奧選手村爆首起「運動員確診」！　2選手陽性

大陸2020年外貿出口百強出爐　前五名「鴻海家族占三席」！

三浦春馬離世1周年…追思會正式開放！　「滿滿黑白照」讓人淚崩

快訊／日本人要失望了！　唐鳳臨時取消出征東京奧運

台南民宅疑瓦斯漏氣引發氣爆！1男嚴重灼傷　樓上女住戶嚇昏

30公斤K他命塞香皂禮盒運台！台男泰國被逮　攔獲市價6千萬毒品

渝見新機遇／兩江新區打造智慧化　果園港、車工業「跑出新速度」

百年洪災強襲西歐！德國、比利時「奪命洪水」死亡人數增至170人

見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」：以為自己眼花

周湯豪PO黑白照「這10年真TMD不容易」　焦慮未停過…坦承心境遭遇

少年「勾勾纏」害她被罵　學姐撂6人動私刑！「超胸妹」猛踹下體

生活熱門新聞

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

40歲仍是超商員工　薪資贏一堆人

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

快訊／鼎泰豐驚爆外場員工確診　今起緊急停業3天

台中醫療院所停打莫德納　只2類人可打

雙颱同生？準烟花詭彎暴風侵襲率↑

車上怕有便當味！長髮妹脫罩扒飯

726降級可能性高！　名醫預言「降到二級警戒會變怎樣」

阿嬤車禍腳傷　15歲單親孫扛家計

屏東違規聚餐　爆有行政院官員參加

首劑打AZ過敏　指揮中心：10週後可例外混打莫德納

更多熱門

相關新聞

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

今年第6號颱風正式生成！日本氣象廳17日晚間將原位於菲律賓東方海面的熱帶低壓升格為「烟花」輕度颱風（澳門命名：In-Fa），中央氣象局表示，烟花颱風未來將朝琉球洋面前進，目前較高機率朝更北方的海面行進，暴風圈侵襲機率中，基隆市最高達23%，其餘北部縣市包括桃園、雙北、宜蘭也都有20%以上機率。

雙颱同生？準烟花詭彎暴風侵襲率↑

雙颱同生？準烟花詭彎暴風侵襲率↑

準烟花颱風消息發布　日預測恐暴風增強

準烟花颱風消息發布　日預測恐暴風增強

烟花最快24hrs內生成！路徑恐貼台

烟花最快24hrs內生成！路徑恐貼台

鄭明典直言：颱風要出現了

鄭明典直言：颱風要出現了

關鍵字：

颱風下雨

讀者迴響

熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

39歲八點檔女星屬「第九類」排到AZ殘劑！

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

40歲仍是超商員工　薪資贏一堆人

遭嗆「花錢是大爺」！女外送員被逼下跪道歉

傳播妹「3人KTV大亂鬥」　連身裙被扒剩內衣

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面