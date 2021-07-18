烟花「路徑南修」不排除侵台！最快周三、四「海陸警齊發」

▲颱風生成，預計周五離台灣最接近。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第6號颱風烟花於今日凌晨生成，中央氣象局表示，預報顯示颱風侵台機率逐漸提高，預計周五最靠近台灣，且屆時強度可能達到中度颱風，氣象局最快可能於周三、四發布海上、陸上警報。而周二起北部、東北部就會逐漸有雨，周五、六則是全台有雨。

氣象局課長林秉煜表示，周二到周四期間受到颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部降雨，周三、四北部降雨機率提高，其他地區則是多雲到晴，午後山區有局部大雨。

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氣象局預報員陳伊秀表示，依據目前預報來看，最快可能在周三下半天發布海上警報、周四上半天發布陸上警報，不過由於低壓帶變數多，若颱風路徑北移、速度減慢等，都可能再有變動。

林秉煜表示，今日各地天氣多雲到晴，中南部、山區有午後雷雨。目前台灣東側有颱風、西側有熱帶系統，而西側的熱帶系統未來有逐漸增強的趨勢，不過短期內即使增強，也會朝向廣東、廣西移動，暫時不會影響台灣。而颱風則會持續向西移動，周二起北部、東半部、恆春半島、馬祖等沿海地區都會有長浪發生。

▲▼颱風侵台機率增加。（圖／氣象局）

而從路徑圖來看，颱風轉往西北移動，周二到周四持續向西移動，周五最接近台灣，在移動過程中，若北邊的太平洋高壓增強的話，周三到周五期間路徑就會更往南偏，距離台灣更接近，氣象局呼籲，民眾須預先做好防颱準備。

氣象專家吳德榮於三立準氣象・老大洩天機專欄中指出，最新(17日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑顯示，各系集成員的分散程度，大致與「路徑潛勢預測圖」的大範圍紅框意涵類似，代表預測路徑有很大的不確定性，但直接侵台路徑數目較原模擬增多，顯示侵台機率略提高。

氣象專家林孝儒於臉書專頁天氣風險Weather Risk貼文中指出，輕度颱風烟花將在周四、五最接近台灣北部，且強度有機會增強為中度颱風，周二起北部到東北部的風浪將漸有增強的情況，按照目前路徑預估，不排除氣象局將針對北部海面發布海上颱風警報。

▲今日各地山區、中南部有午後雷雨。（圖／氣象局）

周三至周四受到颱風的外圍風場東北至北風及外圍環流影響，迎風面的北台灣開始就會有些降雨的情況，不過由於未來進入東海後的路徑變動空間仍大，連動降雨影響程度的程度，若是颱風移動速度偏慢或是更南調整一點，降雨將會再多一些。

由於颱風目前導引氣流偏弱移速會比較慢，今天至周二間維持夏季型態天氣，部分山區則依舊會有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，短時的雨勢還是會比較猛烈一點，尤其是中南部的山區，仍要多加注意午後的降雨情況，另也要留意颱風通過後續是否牽引南海的西南季風往台灣附近增強，那屆時迎風面的中南部可能也會有些天氣上的變化。

▲颱風路徑明顯南修。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急則指出，主流數值預測都「南修」烟花路徑，不過由於在低壓區內變因較多，因此誤差圈仍大，而颱風靠近台灣的時間也明顯延後，若颱風速度放慢，最後「貼到台灣陸地」的話，影響時間可能更長。