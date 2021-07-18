快訊／雨區擴大！11縣市大雨特報　「4縣市迎大雷雨」

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

午後雷雨範圍擴大！中央氣象局發布大雨特報，氣象局表示，因午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日臺中以南地區以及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

另外氣象局也針對「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止。

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▲4縣市有大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局指出，今天各地仍為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，特別提醒中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，午後外出活動請留意天氣的變化攜帶雨具備用；高溫各地普遍可以達到32至35度，尤其大臺北、桃園地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動務必做好防曬措施並多補充水分。

原位於琉球東南方海面的熱帶性低氣壓，已於今天上午8時發展為今年第6號火因花颱風，中心位於臺北東南東方1100公里的海面上，預測朝西北方向前進，今、明天對臺灣天氣尚無直接影響，但其強度有增強的趨勢，後續路徑不確定性仍高，對下週天氣可能帶來不同程度的影響，請持續留意氣象局所發布的最新天氣資訊。

▲今日中南部、各地山區有午後雷雨。（圖／氣象局）