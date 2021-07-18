全國三級警戒「滿兩個月」　7／26解封成定局？陳時中下午說明

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染，全國5月19日同步升三級警戒，今（18）日正式滿兩個月，17日確診病例降回個位數，來到三級警戒以來新低，指揮官陳時中也表示7月26日「降級可能性很高」，下午記者會也有望透露更多降級措施。另外，台灣確診數雖趨緩，但死亡率仍高達5%，降級前是否對隨時可能爆發的疫情擬定配套措施？下午記者會也有望說明。

台灣5月11日爆發社區感染以來，已累積14021人確診、752人死亡，致死率達5.29%，相較於部分鄰近國家高峰期疫情偏高，儘管現行疫苗覆蓋率已超過2成，但整體疫苗量依然缺乏，在達成群體保護力前，仍不可掉以輕心。

指揮官陳時中昨日表示，下週最重要的工作，就是從三級降到二級的相關準備，降級必須平衡防疫強度與防疫疲乏，如果下周突然有小型群聚，可能就會「緩坡式」降級；反之，若下週確診個案依樣少，強度可能就會適時鬆綁，「坦白講那時強制太強也限制不住」，近期已著手研擬相關措施。

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不過，針對國人關心的內用解禁，陳時中則坦言「不可能再鬆了」，應該就是依照先前微解封訂出的餐飲業防疫管理措施，開放餐飲場所在符合隔板、維持1.5公尺的社交距離或者梅花座等前提下內用，但開放到什麼程度，就由地方政府自行訂定，「大家都把口罩free，抱在一起吃飯喝酒，還要等一段時間。」