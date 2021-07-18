　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣首例！醫院診斷外流　北部男國內外混打「AZ+輝瑞+莫德納」

▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

▲北部某醫學中心診斷書外流，指出一名男子已完成疫苗三混打。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

近期全球掀起疫苗混打研究與熱烈討論，台灣卻有名男子已超前完成「AZ+輝瑞+莫德納」三疫苗混打，根據流出的診斷證明書顯示，該名男子分別於4月、6月和7月施打疫苗，可能成為台灣三混打首例，根據《ETtoday新聞雲》掌握，該男子目前身體完全沒有不舒服的地方。

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全球掀起疫苗混打研究與熱烈討論。（圖／記者李毓康攝）

該診斷證明書由北部某醫學中心開立，據了解，該名男子於4/21自費接種第一劑AZ疫苗，後來第二劑因台灣疫苗不足被取消，之後他趁著6月赴美時於6/11施打輝瑞疫苗，在當地接種前，因美國沒有AZ疫苗，當地醫療中心還特別研究AZ，判斷沒問題後即讓該男子接種輝瑞，更協助預約第二劑輝瑞施打。

該男子回台完成隔離後，又收到政府通知，再於7/2注射莫德納疫苗，根據當時台灣各縣市政府在7/2開放施打對象主要為70歲以上年齡層研判，該名男子已有一定年紀。

▲▼台北市花博接種站持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,大型疫苗接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲全台各地已開始實施疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

該北部醫學中心證實，目前流傳出的診斷書確由他們開立。該醫學中心指出，男子第一劑AZ疫苗在院內接種，之後的疫苗在其他院所施打，之後憑相關文件回院，由醫師開立證明書。該醫學中心補充說明，院方未進行疫苗混打實驗。

台灣尚未開放疫苗混打，但因國外研究顯示混打能讓抗體加倍，目前在各地已有數起混打案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則在日前表示，目前疫苗混打相關研究都在進行中，有科學證據才會開放。

ET快訊
去過必關店！　案15424足跡讓內湖人傻眼「到底多愛賣場」
鳳梨29年來第1次浪漫！　寵溺辣女友「超甜舉動」惹哭她：幸福
台灣首例！醫院診斷外流　北部男國內外混打「AZ+輝瑞+莫德納
快訊／NBA總冠軍戰字母哥轟32分滅太陽　公鹿率先聽牌
「太想要女兒」力拼第3胎！台南2歲女童跑出門迎接…竟慘遭爸輾
快訊／男人趴傳播鏈足跡擴大！　家教男發病前爽玩台北這3區
直擊／今天飛了！「威剛科技」包機讓百名員工到關島打疫苗

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣首例！醫院診斷外流　北部男國內外混打「AZ+輝瑞+莫德納」

鼎泰豐「外帶包裝區」2員工確診！這7天到店消費者自主健康管理

北市案15424「一連串賣場足跡」！　網傻眼：到底多愛逛街？

快訊／男人幫傳播鏈足跡擴大　台中家教男發病前爽玩台北這3區

彭啟明：開始防颱準備！烟花可能滯留又增強　3關鍵決定侵台程度

去過必關店！　案15424足跡讓內湖人傻眼「到底多愛賣場」

花蓮地震頻傳…上午突傳「不明巨響」！網友嚇爆：房間門都在震

裝鐵板也要跑外送！路上見一幕「輪椅鬥士」超震撼　上千人哭了

見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」：以為自己眼花

烟花「路徑南修」不排除侵台！最快周三、四「海陸警齊發」

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

台灣首例！醫院診斷外流　北部男國內外混打「AZ+輝瑞+莫德納」

鼎泰豐「外帶包裝區」2員工確診！這7天到店消費者自主健康管理

北市案15424「一連串賣場足跡」！　網傻眼：到底多愛逛街？

快訊／男人幫傳播鏈足跡擴大　台中家教男發病前爽玩台北這3區

彭啟明：開始防颱準備！烟花可能滯留又增強　3關鍵決定侵台程度

去過必關店！　案15424足跡讓內湖人傻眼「到底多愛賣場」

花蓮地震頻傳…上午突傳「不明巨響」！網友嚇爆：房間門都在震

裝鐵板也要跑外送！路上見一幕「輪椅鬥士」超震撼　上千人哭了

見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」：以為自己眼花

烟花「路徑南修」不排除侵台！最快周三、四「海陸警齊發」

忘了喝孟婆湯？貓咪貼牆「站立放尿」　結束不忘回頭抖2下

牡丹灣villa提交26住宿名單　其中14人疑群聚...業者挨罰道歉

打完2劑AZ仍染疫！　南韓IOC委員「入境日本確診」無緣東奧

快訊／下周油價連十漲 95汽油破30元「雙平穩機制啟動！」

露營區訂房比木屋多2倍！武陵農場曝：4倍大繡球花池將到來

福斯確認將有「ID.8」旗艦電動休旅　7人座空間比Atlas還大

樓上小孩有夠「歡」！網友悔搬「學區房」　網嘆：萬金買厝邊

豹紋珍奶瘋全台！台南超夯冰店　必吃巨無霸版芒果布丁冰

尹恩惠認了被金鍾國摀耳：很心動！還原「街頭接吻朱智勛」緋聞始末

匡噹巨響！韓女神「坐壞櫃子超慌」　經紀人幫修理偷笑：她胖8kg

生活熱門新聞

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

40歲仍是超商員工　薪資贏一堆人

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

快訊／鼎泰豐驚爆外場員工確診　今起緊急停業3天

直擊／威剛百名員工包機到關島打疫苗今起飛

726降級可能性高！　名醫預言「降到二級警戒會變怎樣」

台中醫療院所停打莫德納　只2類人可打

雙颱同生？準烟花詭彎暴風侵襲率↑

見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」

烟花侵台機率增！周五離台最近

即／男人幫台中家教男　發病前爽玩台北這3區

更多熱門

相關新聞

5000大企業去年與病毒共存「獲利創新高」　中華徵信所曝2好1壞

5000大企業去年與病毒共存「獲利創新高」　中華徵信所曝2好1壞

5000大企業與病毒共存，獲利未減反增！據CRIF中華徵信所最新公布的「2021版台灣大型企業排名TOP5000」調查結果顯示，5000大企業稅後純益總額較2019年大幅成長20.03％，寫下3兆3,193億元的歷史新高，但也暗藏1大警訊「營收總額衰退但稅後純益大幅成長並不是一個常態現象。」

衛生局證實鼎泰豐2員工染疫！

衛生局證實鼎泰豐2員工染疫！

南投工人遭蜂螫昏迷！接駁送醫保命

南投工人遭蜂螫昏迷！接駁送醫保命

即／男人幫台中家教男　發病前爽玩台北這3區

即／男人幫台中家教男　發病前爽玩台北這3區

「口罩拉下巴」遭攔查　通緝身分意外曝光

「口罩拉下巴」遭攔查　通緝身分意外曝光

關鍵字：

新冠疫苗輝瑞疫苗AZ疫苗莫德納疫苗新冠疫情新冠肺炎台灣疫情台灣防疫混打亂象疫苗混打

讀者迴響

熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

39歲八點檔女星屬「第九類」排到AZ殘劑！

40歲仍是超商員工　薪資贏一堆人

遭嗆「花錢是大爺」！女外送員被逼下跪道歉

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面