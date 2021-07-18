台灣首例！醫院診斷外流　北部男國內外混打「AZ+輝瑞+莫德納」

▲北部某醫學中心診斷書外流，指出一名男子已完成疫苗三混打。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

近期全球掀起疫苗混打研究與熱烈討論，台灣卻有名男子已超前完成「AZ+輝瑞+莫德納」三疫苗混打，根據流出的診斷證明書顯示，該名男子分別於4月、6月和7月施打疫苗，可能成為台灣三混打首例，根據《ETtoday新聞雲》掌握，該男子目前身體完全沒有不舒服的地方。

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▲全球掀起疫苗混打研究與熱烈討論。（圖／記者李毓康攝）

該診斷證明書由北部某醫學中心開立，據了解，該名男子於4/21自費接種第一劑AZ疫苗，後來第二劑因台灣疫苗不足被取消，之後他趁著6月赴美時於6/11施打輝瑞疫苗，在當地接種前，因美國沒有AZ疫苗，當地醫療中心還特別研究AZ，判斷沒問題後即讓該男子接種輝瑞，更協助預約第二劑輝瑞施打。

該男子回台完成隔離後，又收到政府通知，再於7/2注射莫德納疫苗，根據當時台灣各縣市政府在7/2開放施打對象主要為70歲以上年齡層研判，該名男子已有一定年紀。

▲全台各地已開始實施疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

該北部醫學中心證實，目前流傳出的診斷書確由他們開立。該醫學中心指出，男子第一劑AZ疫苗在院內接種，之後的疫苗在其他院所施打，之後憑相關文件回院，由醫師開立證明書。該醫學中心補充說明，院方未進行疫苗混打實驗。



台灣尚未開放疫苗混打，但因國外研究顯示混打能讓抗體加倍，目前在各地已有數起混打案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則在日前表示，目前疫苗混打相關研究都在進行中，有科學證據才會開放。