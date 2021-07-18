地下饒舌冠軍歌手涉未成年性交易　「口罩拉下巴」意外曝通緝身分

記者吳奕靖／高雄報導

一名曾經獲得知名地下饒舌歌手比賽冠軍的吳姓歌手，因為沒有戴好口罩，被警方盤查後發現竟然是名通緝犯，原來他是台中地檢署5月份發佈的「妨害性自主通緝犯」，他表示自己是因為沒有收到司法文書，才沒有去開庭，不過也因為是通緝犯，隨時也被帶往台中地檢署到案。

▲吳姓男子未把口罩戴好，被警方先用手機拍下存證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名吳姓地下饒舌歌手，去年奪得知名地下饒舌比賽的冠軍，17日傍晚5點他在高雄市苓雅區自強三路與興中二路的交叉口，被員警發現他把口罩拉到下巴，所以上前勸說，同時了解身份，沒想到身份一輸入小電腦，就出現「通緝犯」的提示訊息。

▲吳姓男子未把口罩戴好，被警方查到他是通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來他涉及一起台中「妨害性自主」案件，主要是「未成年性交易」，因為沒有到庭，所以在今年5月的時候被台中地檢署發布通緝。吳男坦承自己的確有一件案子在台中，因為沒有收到開庭通知，才沒有去開庭。員警表示，「他（吳男）蠻淡定的，而且就馬上跟我們同仁說，他應該是有案件沒有去看，他自己應該都知道，所以都非常淡定。」警方依法開出告發單之後，同時也把他送到台中地檢署到案執行。

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