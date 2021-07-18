清境餐廳業者超前部署鋤草整地　工人遭蜂螫昏迷！接駁送醫保命

▲民眾野外鋤草遭蜂螫，仁愛警方迅速接駁送醫保住一命。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長至7月26日，「微解封」政策讓停擺的餐飲業生計露出曙光卻也產生意外：葉姓男子前（16）日受雇前往南投著名的清境雲南料理街店家外除草整地，不幸遭蜂螫而一度陷入昏迷，警方獲報後立刻以巡邏車載送葉男下山，在中途與消防隊救護車接駁，順利將葉男送醫急救、保住一命。

仁愛警分局指出，松岡派出所於16日下午4時許接獲民眾報案，得知博望巷附近有人遭蜂螫咬後意識不清、生命垂危，副所長楊曜誠、警員吳家睿獲報後馬上趕赴現場，發現一名葉姓男子趴在地上表情痛苦、不停嘔吐且呼吸困難。

同行友人向警方表示，該地某間餐廳老闆因疫情關係暫時歇業，近來中央流行疫情指揮中心釋出「微解封」的訊息後，業者預判近期內可望開放室內用餐、欲重新營業，因此雇用葉男等人前來鋤去餐廳周邊雜草，希望以嶄新的環境和面貌迎接客人。

▲▼民眾野外鋤草遭蜂螫，仁愛警方迅速接駁送醫保住一命。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料當天下午4時許，眾人就聽到葉男從遠處草叢快速跑到餐廳前，大喊：「有蜂咬我！」隨即趴在地上開始嘔吐，經檢視葉男被不明蜂類叮咬後頸部2處、右手臂1處，合計共3處，不時毆吐、呻吟，且逐漸失去意識，情況十分緊急。

楊曜誠當下除電請119救護車迅速前來救護，考量仁愛消防分隊距離案發地點有近30分鐘的車程，經電詢葉男家屬獲得同意後，使用巡邏車搭載葉男，沿路開啟蜂鳴器、警示燈，循臺14甲線往霧社方向行駛，4時15分與救護車順利在臺14甲線8公里處完成接駁，再送葉男往霧社急診中心醫治，以最短時間保住葉男寶貴生命，事後家屬和友人都向警消表達誠摯感謝。



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