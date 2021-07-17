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揪林靜儀護航「邏輯錯亂」　王鴻薇：我是陳建仁就希望她閉嘴

▲王鴻薇開嗆林靜儀。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲王鴻薇開嗆林靜儀。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁在高端未解盲前向媒體表示，接受二期臨床試驗過程無任何不適，但實際上卻是打了安慰劑，遭質疑為何之前替高端掛保證，不過前民進黨立委林靜儀則認為，如果陳建仁是打到疫苗，那是否被說成拿到好處才幫忙講話。對此，國民黨台北市議員王鴻薇17日晚間開嗆，按這邏輯，打安慰劑還說這疫苗好，請問是拿到多大好處？「我要是陳建仁，真的會希望林靜儀趕快閉嘴」。

在高端6月10日公告第二期臨床試期中分析（至今尚未完全解盲）前，陳建仁於專訪及臉書中，稱整個二期受試過程沒有任何不良反應，也沒有任何不適；有人詫異，陳建仁在雙盲的試驗下卻如此表示，形同清楚自己打的是疫苗，替高端背書。到了7月15日下午，王鴻薇在臉書指出，參與國產疫苗二期試驗的人尚不知道自己是打到疫苗還是安慰劑，並稱所有受試者中只有陳建仁知道自己打到疫苗。

同日深夜，陳建仁於臉書透露14日接獲台大醫院通知，才得知自己打到的安慰劑。消息傳出後，在野黨質疑聲浪排山倒海而來，其中中廣董事長趙少康批評，陳建仁在不確定自己打的到底是什麼情況下，就公開說自己「沒有不適、沒有不良反應」，達到誤導民眾認知甚至帶風向的效果。

而質疑高端今年10月、11月才能進行全體解盲，為何陳建仁提前知道結果？高端則聲明指出，公司考量民眾顧慮，新增延伸性測驗，參加測驗者將可提前解盲，若為安慰劑組可加打2劑高端疫苗，陳建仁也表態願意繼續打高端疫苗。

對於陳建仁打到安慰劑爭議，林靜儀17日上午透過臉書表示，揭露國產疫苗人體實驗接種到的是安慰劑，批評他（陳建仁）這樣「怎麼可以掛保證？」如果揭露當時接種到的是疫苗組，那不就被說「你接種到疫苗拿到好處難怪幫他講話！」

林靜儀也說，參加人體實驗的許多65歲以上學者，他們大可以坐等研究數字出來之後分析就好，只要提供自己的腦中智慧輕鬆又自在，卻紛紛捲袖把自己的身體也貢獻出來，然而這樣竟然可以成為政治攻擊的對象。

針對林靜儀的說法，王鴻薇批評，這件事情問題本質一直都很清楚，就是陳建仁不知道自己打什麼就不該出來瞎挺背書，林靜儀的護航，不願面對問題，還邏輯錯亂，不知是幫陳建仁，還是害陳建仁。

王鴻薇表示，按林靜儀的邏輯，打到疫苗說疫苗好會被說成拿到好處，那打的是安慰劑還說這疫苗好，請問是拿到多大的好處？「林靜儀省省吧，妳這樣邏輯錯亂，語無倫次真的會害到陳建仁啊！我要是陳建仁，真的會希望林靜儀趕快閉嘴」。

王鴻薇強調，「另外告訴林靜儀，我辦公室同仁，也前往受試，身體力行支持國產疫苗研發，所以我才更要出來為這些未解盲的受試者發聲」。

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