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指揮中心：已打2劑滿14天　醫護、病患及陪病「免強制採檢」

▲▼微解封內湖三總就醫人潮 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲微解封內湖三總就醫人潮 。（圖／記者吳杰澄攝）

中央社記者張茗喧、江慧珺台北17日電

國內COVID-19疫情趨緩，疫苗接種持續進行，社區傳播風險降低，中央流行疫情指揮中心15日發函，醫護人員、住院病人與陪病者，若完整接種2劑疫苗滿14天，可免強制採檢。

衛生福利部次長石崇良告訴中央社記者，先前因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，除了住院病人與陪病者入院前須強制採檢外，醫護人員幾乎每週都要採檢，相當辛苦，還有護理師因採檢疼痛不適落淚，讓人不捨。

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石崇良說，考量疫情趨緩社區傳播風險降低，且許多醫護或高齡者已完成2劑COVID-19疫苗接種，因此免除相關強制採檢規定，新制自15日起施行。

在醫護人員方面，急診、加護病房或直接照顧疑似或確診COVID-19病患的醫護人員，依規定每5至7天要進行PCR採檢，但若已接種2劑COVID-19疫苗滿14天，可不必強制採檢。

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,現場醫護人員的防護衣上除了寫有自己的名字方便辨識，有些更是寫上了「北農加油」、「台灣加油」、「抗疫成功」、「北榮疼惜北農」、「任務圓滿」等字句為自己打氣也激勵團隊士氣。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲醫護人員在疫情期間相當辛苦。（圖／記者李毓康攝）

在病人方面，石崇良說，住院病人或陪病者必須視症狀或暴露接觸史，在入院前進行抗原快篩或PCR採檢；另高風險地區台北與新北市的急診病人或孕產婦，則須做抗原快篩，但前述對象若已完成2劑疫苗接種滿14天，同樣可不必強制採檢。

石崇良也提到，一般門診病人不須採檢，但門診洗腎患者每週要到院3次，每次停留約4小時，往來頻繁且停留時間長，因此在高風險的台北與新北門診洗腎病患有相關快篩規定，但目前洗腎病患疫苗接種率已達8成以上，故放寬只要接種1劑疫苗滿14天，也可不必強制採檢。

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市施打疫苗情況。（圖／記者林敬旻攝）

至於曾確診COVID-19者，石崇良說，符合解除隔離條件後且距發病日3個月內，與完整疫苗接種後14天一樣，同樣有免疫保護力，感染風險低，因此也適用不須強制採檢規定。

但石崇良強調，若病人或陪病者有相關症狀、經評估有必要者，或者醫護人員自覺不安心，仍可進行公費採檢。

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市施打疫苗情況。（圖／記者林敬旻攝）

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