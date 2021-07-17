微解封首周末頑皮世界人流微幅上揚　親子與動物同樂

▲重新開園的台南頑皮世界動物園，來客有明顯成長，中午前就湧入了上百名遊客，園方希望讓悶久的遊客，能夠在保持社交距離情況下，放鬆親近動物與自然生態。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第一個疫情微解封後的周末，周二起重新開園的台南頑皮世界動物園，來客有明顯成長，中午前就湧入了上百名遊客。園方也開放部分完成整修的區域，希望讓悶久的遊客，能夠在保持社交距離情況下，放鬆親近動物與自然生態。

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頑皮世界是南台灣最大動物園，一直是親子生態旅遊首選好去處，休園期間也誕生了不少動物小寶寶。遊客看到新生的黑腳企鵝、小羊、小駱駝及小羊駝，直呼療癒好可愛！

頑皮世界持續進行動物環境改善工程，有部分區域也在今天解封，居住在裡面的羊駝、巴貝多綿羊、迷你馬、豪豬、北非髯羊、摩弗倫羊、伊蘭羚羊、梅花鹿、驢子…等十餘種動物，與遊客再次相見。另外，配合政府防疫餐飲規定，頑皮世界在戶外設置安心餐飲區，讓遊客在保持社交距離下，安心填飽肚子。

雖然來客不及過去一成，但考量因應政府防疫規定，園內有部分設施及服務暫停，並且要持續推動動物保育理念，所以頑皮世界不惜成本，自7月17日至7月31日止，於現場購買全票480元或優惠票450元，免費贈送遊客限量「遊玩自在」紀念環保瓶，讓疫情期間來訪的遊客，都能帶實用紀念禮回家。

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