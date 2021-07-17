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微解封台鐵日均運量多2.3萬人　網爆「自強號滿座」還有違規站票

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲微解封後，台鐵日運量相較先前，漲幅約有15.5%。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

近來本土疫情趨緩，今迎來微解封後首個周末，有網友昨日直擊台鐵自強號現況，雖然明文規定禁止站票，但列車長經過也不管，且說只能梅花座，結果四周都坐滿人。對此，台鐵表示，微解封後日運量為17.31萬人，相較先前14.98萬人，漲幅約15.5%，不過疫情三級警戒期間仍禁止站票，已要求車長加強播音並落實巡走查驗。

有網友昨天在PTT上發文並附上照片指出，台鐵明文規定現在對號車禁止站票，結果列車長經過也不管，說只能梅花座，結果我的四周都坐滿人。該網友直言，台鐵是不是螺絲鬆的非常嚴重？事故檢討到最後也都不了了之。

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▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵強調，三級警戒期間，禁止站票（無座）搭乘，已要求車長落實車廂巡走查驗。（圖／記者湯興漢攝）

對此，台鐵表示，疫情三級警戒微解封前（7月6日至8日）日均運量為14.98萬人，與微解封後（7月13日至15日）相比（均為周二至周四），日運量為17.31萬人，運量漲幅為15.5％。但運量仍較疫情三級警戒前日平均運量56.2萬人減少69.2%。

台鐵也強調，疫情三級警戒期間，本局各級對號列車禁止站票（無座）搭乘（太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號）並暫停發售無座票，禁止持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證旅客搭乘；同時也已要求車上乘務車長，應加強播音並落實車廂巡走查驗，以控管對號列車乘車人數及保持安全社交距離，避免站票違乘情事再次發生。

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