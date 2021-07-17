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台東15日預約到站接種人數逾9成　饒慶鈴：請鄉親踴躍接種

▲台東縣「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第二期共計7間市區診所協助接種施打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第二期共計7間市區診所協助接種施打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「請大家多多鼓勵長輩出來接種，讓家人安心、也有保護力」，台東縣7月第3波1萬2740劑莫德納疫苗15日開打，台東縣全縣預約到站施打接種疫苗逾9成，饒慶鈴縣長謝謝鄉親與長輩們的配合與體諒耐心，也希望有預約的長輩鄉親務必依照預約時間前往接種，中央已推出1922疫苗預約系統，目前已開放18歲以上民眾意願登記，饒縣長呼籲18歲以上想要施打的民眾，盡快至中央平台登記，網址：1922.gov.tw 。

縣長饒慶鈴今天下午2點30分由衛生局長黃明恩等人陪同下，前往體育館，了解使用改良式日本「宇美町式」打法施打狀況，因為醫師需要仔細評估長輩是否適合打疫苗，得花點時間等待，饒縣長除了感謝鄉親與長輩耐心配合及等待，縣府的施打疫苗目標是要穩也要快，在疫苗打完後，再向中央爭取撥補更多疫苗。

「COVID-19公費疫苗預約平台」16日開打第9類、第10類AZ疫苗，饒慶鈴也前往李文正內小兒科、尤憲明診所等合作施打診所了解狀況及動線，現場民眾向縣長表示，因為希望可以趕快打到疫苗，所以沒有挑選廠牌。

饒慶鈴除了感謝2家診所的院長協助，也提醒鄉親打完疫苗後，大家一定要在現場坐一下、確認身體狀況OK再離開，如果未來幾天有比較嚴重的過敏反應，請立刻就醫。

饒慶鈴及兩位院長呼籲縣民不分年紀、職業，18歲以上就可至1922預約平台，網址：http://1922.gov.tw 登記意願，接獲簡訊通知後即可預約施打疫苗，第3輪登記延長至7/19中午12點收單，請鄉親趕快上網登記。好朋友陪家中長輩打疫苗。

衛生局指出，台東縣「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第二期(7月16日到21日)共計7間市區診所(東興內科診所洗腎診所、小太陽、豐田、關強、李文正、蔡明宏、尤憲明診所)協助接種施打，以及卑南鄉初鹿診所協助，請收到簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種。

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