可上山禁下海！雲林沿海微解封首周末出現釣客　最遠的從南投來

▲今日是中央宣布開放微解封以來第一個週末，雲林沿海地區海岸線釣客、遊客增加，尤其是各大排進出水口、水門等熱門垂釣地點都出現零星釣客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

疫情肆虐三級警戒許久，終於等到微解封山區步道也開放進入健行，但海域尚未解封，雲林縣台西、麥寮等海岸線出現許多遊客、釣客遊憩、垂釣。雲林縣政府表示，海域並未在中央公告有條件解封範圍，請民眾再忍耐，暫時不要到海域或海岸線遊憩、釣魚，會請相關單位前往勸導，若未遵守防疫規範將告發。

今（17）日是中央宣布開放微解封以來第一個週末，雲林沿海地區海岸線釣客、遊客增加，尤其是各大排進出水口、水門等熱門垂釣地點都出現零星釣客，儘管釣客間都有維持距離，但地方民眾對於遊客湧入仍擔心出現防疫破口。一名南投的張姓釣客說，現在不能到釣場垂釣，只好來海邊釣，為避免群聚特別遠離其他釣友，海岸是空曠戶外場所，搞不懂為什麼要還未開放。

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雲林縣長張麗善表示，目前海域部分還未在7月13日這波有條件開放行列，除了養殖業者、蚵農等工作需要的民眾外，請民眾、遊客再忍耐一下，等政府公告開放後再來安心享受釣魚或遊憩的樂趣。

▲雲林縣政府表示，海域並未在中央公告有條件解封範圍，請民眾再忍耐，暫時不要到海域或海岸線遊憩、釣魚，會請相關單位前往勸導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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