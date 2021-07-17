微解封首周末湧人潮！　直擊武嶺「停車場客滿」：凌晨1點就上山





▲武嶺清晨5點就湧入許多遊客。（圖／翻攝自Facebook／合歡山賞雪機動社團）

記者施怡妏／綜合報導

國內雖然三級警戒延長，但7/13之後有部分鬆綁，微解封迎來第一個週末，各地都出現人潮、群聚，有網友分享今日一早武嶺呃現場狀況，清晨五點就有許多車輛開上山，甚至還有人透露，接近中午11點的時候「停車場客滿」，不過也有民眾心驚驚，看到人車爆滿的畫面，擔心疫情會再次爆發。

原PO在在臉書「合歡山賞雪機動社團」發文，微解封首個周末，民眾在家悶了兩個月，終於可以到戶外呼吸新鮮空氣，清晨5點多合歡山武嶺周邊就湧現遊客人車，停車場甚至還一度客滿，還有網友透露，「凌晨1點多下山時，就很多車往上衝了」。

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▲合歡山武嶺亭和停車場進行降載和總量管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

透過即時影像畫面可以看到，到了下午3點多，武嶺停車場的車輛依然很多，停車場採「梅花座」停車，每輛車子中間空一格，現場也有站有員警，負責維持秩序，管制人潮流量，希望微放鬆之餘，也不忘落實防疫。武嶺亭的入口處，也有員警在管控人數，若觀景台超過18人，民眾必須先在一旁等待，

中央疫情指揮中心「微解封」政策於13日起跑，各風景遊憩區管理單位都調整相關管制措施，林務局東勢林管處將所轄的武嶺、合歡山莊停車場部分車格立起反光柱和交通錐，使停車位降載至40%；太魯閣國家公園管理處則規定打卡熱點武嶺亭只能同時容納18人，並在現場設置告示牌、派員駐點巡守。