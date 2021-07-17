南投打疫苗淪大型群聚！一張照秒懂民怨被引爆　接種緊急喊卡

記者高堂堯／南投報導

南投縣疫苗覆蓋率低迷，連日引發批評，縣府力拚在下周四（22日）打完最近一批3萬多劑莫德納苗打完莫德納疫苗，卻引發施打站群聚疑慮；南投市平山里昨（16）日下午湧進大批民眾排隊等待，一度群聚近200人，進度緩慢加上後來又下起大雨，引爆抱怨，縣府緊急宣布暫停施打作業，安排尚未施打者今天轉至漳興國小完成接種。

▲南投市平山里疫苗施打站人潮爆量，引發民怨。（圖／民眾提供）

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南投縣昨首日開放「67至70歲（原民57至60歲）長者」施打莫德納疫苗，預計6天打完2萬1113劑，連同前一階段的71至73歲（原民61至63歲）長者」共3萬9163劑，但草屯、南投等地的醫療院所或社區施打站都傳出民眾瞬間湧入無法消化，導致大排長龍群聚的情形。

▲南投市平山里疫苗施打站人潮爆量，中途又下大雨，引發民怨。（圖／民眾提供）

民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷在臉書上怒批，本來就可以預見年齡層越往下人數越多，結果平山里活動中心的施打站居然沒有任何管制跟分流，「在南投縣打疫苗，像難民一樣？！真羨慕外縣市的施打。」

南投縣衛生局表示，昨因平山里施打站長者出席踴躍，考量下雨天候不佳，為避免群聚，現場已請尚未接種的長者，先行返家休息，今日上午再至漳興國小完成接種，也強調「有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗」，呼籲民眾務必依照通知時間接種，請勿提早前往，以避免久候造成群聚，昨17處接種站發放通知單6694人，接種4154人，接種率提升至62%。

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