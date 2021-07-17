721例→8例只花56天！他嗨翻「台灣世界奇蹟」　鄉民嘆：這數據也是

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（17日）公布國內新增8例本土病例，另有1例死亡，創這波疫情以來首見個位數確診紀錄；指揮官陳時中同時表示，目前看起來降級的可能性很高。消息曝光後，立刻引起網友嗨翻表示，「台灣從+721到+8僅花56天，在世界上根本超級罕見！根本世界奇蹟吧！這次是不世界真的該跟台灣學習了」。貼文一出，引起許多網友熱議。

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為6例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。個案分布以新北市5例為最多，其次為臺北市、桃園市及臺中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案3419)，為60多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史。5月21日因其他原因就醫並採檢，採檢時無症狀，當日檢驗結果為陽性並收治住院，5月22日確診，7月15日死亡。指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月15日累計公布14,148位確診個案中，已有12,207人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。

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▲ 0717 新增確診個案 。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，目前疫情控制是最重要的事，期待三級警戒後能夠降低，現在所有數字也漸漸符合標準，下週最重要的工作，是從三級降到二級作相關準備，也會陸續進行後續工作。

對此，就有網友在批踢踢八卦板以「從+721到+8只花56天，台灣是世界奇蹟嗎」為題指出，5/22時校正回歸首次出現，當天台灣+321例本土，加上+400例校正回歸，總共一日新增721例確診，直到今天7/17公布只+8人，從+721到+8只花了56天，「這個在世界是不是超級罕見？根本世界奇蹟吧？世界有其他國家跟台灣一樣控制疫情這麼成功的嗎？這次是不世界真的該跟台灣學習了。」

▲本土確定病例發病趨勢 。（圖／指揮中心提供）

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛回應，「世界真的跟不上台灣」、「台灣人真的可以接受戴口罩真的差很多」、「愛錢怕死世界第一」、「不如感激全世界願意施捨給台灣，讓台灣創造奇蹟」、「沒有311的話現在還是防疫模範生」、「而且看清了一個政府，真的厲害」、「沒打多少疫苗就能控制住疫情，厲害」。

不過，也有許多人直指，「死亡率超高也是世界奇蹟」、「那個死亡率喔，媲美第三世界」、「死亡率高也是奇蹟啦！」、「死亡率真心高」。對此，有網友回應，「高峰期死亡率本來就會高 ，疫情能控制下來一段時間後，死亡率就會慢慢下降！」

本站曾報導「台灣死亡率4.8%比世界高2倍 柯文哲揭原因：黑數太多或疫情太急」內文指出，柯文哲說，確診案例死亡率全台灣是4.8%，這需要做一些研究，因為全世界總平均是2.1%、美國是1.8%，台灣的臨床醫療再怎麼樣，都不該在世界平均之下，應該還是在很前面。

不管台北市還是台灣，確診案例死亡率會達到4.8%，「要碼就是黑數太多，有另外一個解釋是當時疫情出現很急，醫療體系來不及應變，所以在前1、2週死了太多人」，這是科學的題目，應該把所有病歷做科學的研究才有辦法回答。