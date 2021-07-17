彰化68歲男接種莫德納「4hrs猝逝」！兒怨：相驗報告要等半年以上

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化一名68歲的洪姓男子12日下午前往快打站注射莫德納疫苗，孰料返家後短短4小時竟突然暴斃猝逝。洪男長子表示，當天爸爸、媽媽一起去接種莫德納，後來還回家一起晚餐，當時全家人還正常聊天、有說有笑，誰知晚間8點時爸爸竟突然倒下猝逝；更令家屬無法接受的是，要解剖釐清死因是否與疫苗有關，報告竟然要等6至9個月，直呼「為什麼要這麼久？」

▲彰化68歲男接種莫德納猝逝，長子受訪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

洪男長子表示，當天下午近4點，爸爸、媽媽一起到快打站接種莫德納，當時2人經過醫師評估後同意接種，注射完以後也在現場稍作休息，確認沒有異狀才起身回家，「那時候媽媽還先去買菜回家煮晚餐，吃飯時大家都正常聊天，沒有異狀，晚餐後爸媽在客廳看電視，我大概8點走出房間，就看到爸爸以側姿倒臥在地，一動也不動了。」

洪男長子說，當時爸爸胸口已經不見起伏，明顯沒有呼吸，且臉色還微微發黑，當下立即要母親撥打電話叫救護車，自己則是著手進行CPR，但事後爸爸送到醫院搶救後，仍是回天乏術。

「打完疫苗到倒地，時間這麼短，不說100%，應該也有90%與疫苗有關係吧！」洪男長子表示，爸爸平時在市場賣衣服，平時雖有高血壓、高血脂，但都有服藥控制，身體也算硬朗，打疫苗前一天還照常到市場做生意，如今接種完莫德納後沒多久，人就沒了，家屬無論如何都難以接受，「如果爸爸不打疫苗，也許今天我們還能一起晚餐！」

更令家屬感到憤慨的是，目前已經同意解剖釐清死因，但衛生所卻告知，要判斷是否與疫苗有關，報告需要等待6至9個月，家屬不禁痛批「這也太慢了吧！通常1、2個月就很久了，報告竟然要等到半年多，為什麼要這麼久？我爸身體健康，現在突然沒了，走得不明不白，難道不冤枉嗎？」

另一方面，同樣接種莫德納的洪母症狀則較輕微，只有頭暈、頭痛等，並無其他不適；當現場記者問及自身是否有接種疫苗計畫時，長子則說，「目前沒有這個想法，我沒有去登記，不知道（打疫苗後）有沒有穩定！」