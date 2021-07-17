熟客「連結價」打8折！印尼妹扮水手等哥來　他20分鐘噴2400元

▲屏東警分局查獲印尼籍女子涉嫌從人與人連結 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

曾姓男子16日晚上進入屏東市某棟大樓內前左顧右盼，被埋伏的員警看在眼裡尾隨進入，20分鐘後他走出房門，警方上前盤問，他承認在屋內和一名穿著水手服的印尼籍女子從事人與人連結，由於是熟客，還打8折，一次收費2400元，該印尼籍女子隨後也同意讓警方入門查看，承認從事連結，訊後依社會秩序維護法移送裁處。

目前疫情微解封，但仍有極少數應暫停營業的八大行業及休閒娛樂場所仍有暗中營業情事，引來民眾惶恐。為維護民眾健康安全，屏東警分局連日透過大數據蒐集資料並整合網路情資，掌握色情業者私下經營情事，並展開追查。

警方整合大數據後發現屏東市區某大樓疑有色情交易等不法行為，隨即派員前往該大樓埋伏查緝，7月16日晚間發現30歲曾姓男子左顧右看神情有異，遂尾隨曾男進入大樓，曾男進入某套房後，警方則在門外守株待兔，約20分鐘後曾男離開套房，警方立即上前表明身分並詢問曾男。

他向警方坦承與套房內的印籍女子完成人與人的連結之交易，警方隨即前往交易地點並經徵得房內印籍女子同意後入內查看，發現垃圾桶內有使用過的保險套，訊後依違反社會秩序維護法裁處，由於該印籍女子於2019年來台觀光逾期居留，依規定移送移民署專勤隊處置。

分局長劉清俊籲請民眾勿存有僥倖心態，於疫情期間對違反各項防疫規定者絕不留情，尤對局長李文章指示加強查緝不法色情應召業者，絕不容許北部色情南移屏東，未來也將持續全面清查汽車旅館、出租套房等易發生性交易之地點，加強查緝不法色情，避免成為防疫破口、危及民眾健康安全。

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