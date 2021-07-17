AZ第一劑保護效果比其他牌好！陳時中再喊話：有疫苗就快打

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心延長第三輪收單至下週一，今（17）日公布最新登記結果，到下午1點為止，全國共有834萬人完成登記，下一輪仍然提供AZ疫苗，登記有超過421萬人表達願打AZ或者AZ、莫德納皆可；值得注意的是，原本只選擇莫德納的人占比今天首見未過半，降至49.46%，陳時中也再度喊話，「研究顯示第一劑AZ的保護效果比其他牌好」。

陳時中今再度呼籲，要大家有疫苗就趕快打，只要打了就有保護力，且有研究顯示，打第一劑AZ疫苗之後產生的保護效果比其他牌好，第二劑的保護效果又會稍微有點反過來，各有各的保護好處在，要大家盡快接種疫苗。

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「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪意願登記原訂於7月15日下午5時進行第三輪結算，將延長至7月19日中午12時進行第三輪結算，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種；本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

指揮中心統計，到16日下午5時為止，全國意願登記完成總人數834萬8,725人，當中單選擇AZ的29萬2,455人，佔總登記人數3.50%；同時登記AZ、莫德納人數392萬7,075人，佔總登記人數47.04%；至於登記莫德納人數412萬9,195人，佔總登記人數49.46%。

值得注意的是，7月11日下午2時之後重新選擇AZ的人數，從16日17:00的96萬0,533，17日13:00增加為96萬0,533人；也就是說，不到一天時間內有15萬人不再獨鍾莫德納。