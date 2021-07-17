正妹幼教師「偷腥ing」！公公丈夫殺進門捉姦　她下秒淡定敷面膜

▲正妹幼教出軌。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇句容近日傳出一段捉姦影片，當地一名相貌清純的幼教女老師出軌已婚男子，被丈夫和公公當場捉姦在家中。不過，女方和小王卻一副無所謂的樣子，女方雖然受到一點驚嚇，但在捉姦現場依舊能夠淡定敷面膜，讓不少網友傻眼。

據曝光的捉姦影片顯示，晚上11點多，丈夫帶人來到妻子所居住的房子門口，謊稱是管委會工作人員，之後門順利打開，他立即帶頭衝進房間裡，果然發現另外一名男子的存在。

▲女方社交帳號被肉搜出。（圖／翻攝自微博）

憤怒的丈夫一把掐住男子的脖子，想揍他，但是最終沒有動手。身穿藍色上衣的小王則一副理直氣壯的樣子，說自己和女子在屋子裡什麼事情也沒做。

之後，另外一名長者上來就打了小王一拳，這名長者正是女子的公公，看到自己的兒媳和別的男子待在房間裡，公公非常憤怒，拿起電話就給女方家屬打電話，讓對方儘快趕到現場。

▲女方和小王。（圖／翻攝自微博）

沒想到，被丈夫和公公直接捉姦在家，這名女老師卻表現得非常淡定，甚至一邊繼續敷面膜，令人傻眼。隨後，知情人透露，該女和丈夫結婚1年多，期間都不讓丈夫碰，之後兩個人分居，當晚她是在自己父母的房子中；小王也結婚好多年了，但兩人在一起也有好幾年了。

很快，有網友肉搜出女老師的社交媒體帳號，所發內容讓人大跌眼鏡，她常常PO出一些打扮性感照片。對此，網友表示，「出軌都那麼淡定」、「 心態挺好呀」、「剛看完影片，我去，這人臉皮真厚」。