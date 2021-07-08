台鐵願「先墊太魯閣事故傷者賠償」　判賠金額較少也不須返還

▲台鐵太魯閣事故造成大量死傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今年4月2日發生台鐵太魯閣號出軌事故，意外釀成49人不幸罹難，是半世紀以來最嚴重的鐵路事故，台鐵局表示，已於6日舉辦受傷旅客補償方案說明會，截至當日已完成372位傷者的給付慰問金及退票事宜。另外若傷者願意，將依照賠償方案，先行墊付賠償金，若司法單位判賠金額超過再行支付，金額較少傷者也不須返還。

台鐵局表示，已於7月6日19時舉辦受傷旅客補(賠)償方案說明會，因應防疫規定，說明會全程以視訊方式進行，說明會共有196人進線參與，20人發言提問。

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補(賠)償方案辦理進度方面，臺鐵局已陸續發給傷者慰問金每位新臺幣5,000元及協助辦理全額退還票價作業，截至7月6日止，已完成372位傷者的給付慰問金及退票事宜。

目前臺鐵局及廠商責任仍由司法單位調查中，考量後續求償訴訟程序冗長，為減輕對傷者正常生活的影響，臺鐵局已參照高雄氣爆案例，規劃採代位求償處理方式，如傷者願意，臺鐵局將依其採擇之補（賠）償方案，先行墊付部分賠償金額，並與傷者簽訂債權讓與同意書後，由臺鐵局承擔後續訴訟程序，臺鐵局並將充分尊重傷者的意願。

▲台鐵局表示，針對傷者賠償可先行墊付。（圖為太魯閣事故傷者至醫院就醫情形／記者王兆麟翻攝）

此外，若臺鐵局後續代位求償所實際獲得之金額大於臺鐵局所支付之金額，則超出之金額部分，臺鐵局將再給付給傷者，但若求償實際獲得之金額少於臺鐵局所給付之金額，則傷者亦無須返還所取得之金額。

考量個別傷者之狀況各有不同，有關補(賠)償方案規劃有統包式、計分式及列舉式等三類型，傷者可按照個別的情況，評估選擇較合適的方式與臺鐵達成和解。

而傷者對於代位求償及其他議題所提意見包括事故原因及責任調查加速處理、安全改革作為、相關資訊的主動告知，債權讓與及和解書內容、三類型補(賠)償方式內容差異、作業流程、審認標準、及如何準備相關醫療文件，後續臺鐵局關懷小組將配合傷者及家屬需求，主動前往與傷者及家屬們進行個別的諮詢與說明，以利傷者及家屬們的個別問題能得到更妥適的釋疑與解決。