　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵願「先墊太魯閣事故傷者賠償」　判賠金額較少也不須返還

▲▼工程車滑落地點曝光，造成太魯閣出軌。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲台鐵太魯閣事故造成大量死傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今年4月2日發生台鐵太魯閣號出軌事故，意外釀成49人不幸罹難，是半世紀以來最嚴重的鐵路事故，台鐵局表示，已於6日舉辦受傷旅客補償方案說明會，截至當日已完成372位傷者的給付慰問金及退票事宜。另外若傷者願意，將依照賠償方案，先行墊付賠償金，若司法單位判賠金額超過再行支付，金額較少傷者也不須返還。

台鐵局表示，已於7月6日19時舉辦受傷旅客補(賠)償方案說明會，因應防疫規定，說明會全程以視訊方式進行，說明會共有196人進線參與，20人發言提問。

[廣告]請繼續往下閱讀...

補(賠)償方案辦理進度方面，臺鐵局已陸續發給傷者慰問金每位新臺幣5,000元及協助辦理全額退還票價作業，截至7月6日止，已完成372位傷者的給付慰問金及退票事宜。

目前臺鐵局及廠商責任仍由司法單位調查中，考量後續求償訴訟程序冗長，為減輕對傷者正常生活的影響，臺鐵局已參照高雄氣爆案例，規劃採代位求償處理方式，如傷者願意，臺鐵局將依其採擇之補（賠）償方案，先行墊付部分賠償金額，並與傷者簽訂債權讓與同意書後，由臺鐵局承擔後續訴訟程序，臺鐵局並將充分尊重傷者的意願。

▲▼花蓮太魯閣出軌，傷患湧入門諾醫院。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲台鐵局表示，針對傷者賠償可先行墊付。（圖為太魯閣事故傷者至醫院就醫情形／記者王兆麟翻攝）

此外，若臺鐵局後續代位求償所實際獲得之金額大於臺鐵局所支付之金額，則超出之金額部分，臺鐵局將再給付給傷者，但若求償實際獲得之金額少於臺鐵局所給付之金額，則傷者亦無須返還所取得之金額。

考量個別傷者之狀況各有不同，有關補(賠)償方案規劃有統包式、計分式及列舉式等三類型，傷者可按照個別的情況，評估選擇較合適的方式與臺鐵達成和解。

而傷者對於代位求償及其他議題所提意見包括事故原因及責任調查加速處理、安全改革作為、相關資訊的主動告知，債權讓與及和解書內容、三類型補(賠)償方式內容差異、作業流程、審認標準、及如何準備相關醫療文件，後續臺鐵局關懷小組將配合傷者及家屬需求，主動前往與傷者及家屬們進行個別的諮詢與說明，以利傷者及家屬們的個別問題能得到更妥適的釋疑與解決。

ET快訊
麥當勞、頂呱呱「仍禁內用、不開放廁所」　漢堡王713起開放
快訊／東京第4度宣布緊急事態！涵蓋整個東奧　採無觀眾形式
快訊／疫情趨緩微解封　新北要指揮中心「先檢討3+11」
BMI≧30列「第9類」優先打疫苗　指揮中心再附1條件
快訊／信義區某社區驚傳墜樓！　躺中庭無生命跡象
等到了！劍湖山世界、遠雄海洋公園宣布7／13開園
陳其邁喊話「縣市先打完就先領疫苗」：要等速度慢的同學不太好
微解封剛宣布　武陵農場電話被灌爆！福壽山農場秒湧逾10組客人
環南被設局「沒開工作會議」　柯文哲酸中央：有政府只作秀？
健身房禁止器材混用　網懵了「自己帶跑步機」？教育部給答案
快訊／新北開放65歲以上施打莫德納！　3圖看預約時間方式
快訊／環南市場攤商1家9人全確診　便當店老闆借廁所也染疫
宜蘭順時中微解封！雙北仍有確診案　16風景區及水域仍封閉
快訊／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株基因序列出爐
賣場微解封開放美食區「好市多不跟進」！家樂福6規定迎客
快訊／北市疫情延燒「能如期微解封」？　柯文哲回應了
超商開放內用規定公布！　關東煮、茶葉蛋不得自取
快訊／柯文哲宣布：北市開放65歲↑明起預約打疫苗
快訊／社區藏黑數！　北市7醫院免費PCR「16人確診」
快訊／中央宣布712微解封「跟進嗎？」　柯文哲：還要討論一下
運動場館開放「3對3鬥牛可以嗎」？指揮中心2理由打槍　網友失
新北6月火葬暴增！「新冠死亡數」遭疑蓋牌　市府回應了
快訊／環南市場2度大規模PCR　柯文哲：1工作人員確診
快訊／712微解封　陳其邁公布「8字原則」
快訊／北市+14「萬華區最多」 12區確診數曝光
快訊／台中「調整型微解封」　盧秀燕：33夜市2階段復業
LIVE／北市+12全國最多！「去環南被設局」炸鍋　柯文哲最
快訊／雨來了！　中南部、大台北注意午後雷雨彈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯文哲批政府不買BNT是「意識形態操作」　陳時中回應了！

長榮2航線明起試行健康護照驗證　健康聲明免手填！今電子化

BMI≧30列「第9類」優先打疫苗！指揮中心：要有肥胖症證明

微解封指引太複雜「聽一半就放棄」！鄉民吐槽：還是待在家好

催打令衝25%覆蓋率！陳其邁建議：哪個縣市先打完就先領疫苗

微解封剛宣布...武陵農場電話被灌爆！福壽山農場秒湧逾10組客人

25個遊樂園「乘載量」一次看！玩設施採梅花座　不准排隊要預約

台鐵打疫苗還在亂！雲嘉車站「疫苗讓給台電」　基層哭喊沒得打

竹縣新增一確診死亡！B長照機構採檢39人均陰性　今解除隔離

疫苗覆蓋率衝破12%！單日接種1.4萬劑　累積289.9萬人次

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

柯文哲批政府不買BNT是「意識形態操作」　陳時中回應了！

長榮2航線明起試行健康護照驗證　健康聲明免手填！今電子化

BMI≧30列「第9類」優先打疫苗！指揮中心：要有肥胖症證明

微解封指引太複雜「聽一半就放棄」！鄉民吐槽：還是待在家好

催打令衝25%覆蓋率！陳其邁建議：哪個縣市先打完就先領疫苗

微解封剛宣布...武陵農場電話被灌爆！福壽山農場秒湧逾10組客人

25個遊樂園「乘載量」一次看！玩設施採梅花座　不准排隊要預約

台鐵打疫苗還在亂！雲嘉車站「疫苗讓給台電」　基層哭喊沒得打

竹縣新增一確診死亡！B長照機構採檢39人均陰性　今解除隔離

疫苗覆蓋率衝破12%！單日接種1.4萬劑　累積289.9萬人次

柯文哲批政府不買BNT是「意識形態操作」　陳時中回應了！

三級警戒延長！Ella「艾拉秀」高雄場宣布延期：隨時準備好相聚

沈玉琳停1個月開工「從娘胎來第1次」　藝人私下互動曝光

快訊／東京第4度宣布緊急事態！涵蓋「整個東奧」　採無觀眾形式

萬寶龍鋼筆出現紫色眼鏡　源自坎城影展評審主席的招牌特色

北市網路預約疫苗被名嘴罵　柯文哲反擊：那為何唐鳳系統要上線？

「疫情不該政治操作」　新北副市長劉和然要指揮中心先檢討3+11

宋江看自己演火辣床戲驚呼：怎麼這麼色　下一秒狂按重播3次～

長榮2航線明起試行健康護照驗證　健康聲明免手填！今電子化

半導體業績旺！晶呈6月營收6163萬元　創今年單月新高

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

三級到726！20個場所適度鬆綁

日親友曝贈台AZ原因　他嘆：別再喊台日友好

溫朗東認買春！駁「不付錢」：朋友升級消費才不夠

快訊／今增18例本土病例「警戒以來最低」另增3死

解封後這縣市恐成破口！　藥師分析最怕不是雙北

「各行業解封指引」最快今公布　開放內用意見不一！八大續禁停

快訊／712管制鬆綁指引公布　陳時中14:00親自說明

712微解封「敢看電影、健身嗎」！網答案兩極化

最新Rt值0.69！指揮中心擬重訂警戒標準

「微解封」爆爭議！鄉民開酸：說2.9級好了

微解封！鄉民見1狀況酸爆：是不是沒肩膀

胖子列「第9類」優先打疫苗　沒這資料沒機會

今增18例本土「剩2縣市有病例」

更多熱門

相關新聞

雙鐵非付費區　微解封開放飲食

雙鐵非付費區　微解封開放飲食

因應國內疫情爆發，交通部宣布大眾運輸場站付費與非付費區域都禁止飲食，連帶導致車站商家大受影響。指揮中心今日宣佈12日後有限度解封，交通部表示，台鐵、高鐵車站內非付費區域開放飲食，但僅供應套餐，且每人用餐時間限時1小時。

國旅小確幸來了！交通部說明解封

國旅小確幸來了！交通部說明解封

事故車「超迷你警示」放大看笑翻　網曝真實用法

事故車「超迷你警示」放大看笑翻　網曝真實用法

交通場站微解封　人流管制辦法曝

交通場站微解封　人流管制辦法曝

遭疑違法募款　兒權會王薇君提告

遭疑違法募款　兒權會王薇君提告

關鍵字：

台鐵事故太魯閣出軌

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

三級到726！20個場所適度鬆綁

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

小甜甜遭爆月花20萬！發聲明喊告：唬爛造假

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面