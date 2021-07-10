太魯閣出軌滿百日！家屬批台鐵「逼和解」　開會鬼打牆還不准錄音

▲太魯閣出軌意外至今已滿百日。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今年4月2日發生台鐵太魯閣號出軌事故，意外釀成49人不幸罹難。近日有罹難者家屬在網上發文表示「被台鐵氣到」，家屬對和解書有疑慮，台鐵卻聲稱「考量公平性不可修改和解書」，官員對於台鐵疏失避而不談，甚至不願安排第二次懇談會。對此，交通部表示，已有半數罹難者家屬同意賠償方案，後續會持續派員關懷。

一名太魯閣事故罹難者家屬7日在網上發文表示，「再三天，就是0402事件後的第100天，這三個月，我們家人也歷經了很多，從崩潰、哀傷、憤怒、爭執、批評、自責、懊悔、內疚、思念…一直到現在，心理仍舊千頭萬緒」。

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家屬表示，在與台鐵協商罹難者賠償事故時，台鐵對於自身疏失避而不談，回應讓人「無言」，有家屬對和解書有疑慮，但在三級警戒期間，台鐵卻已開始與部分家屬簽署和解，其他人詢問是否可修改和解書，台鐵聲稱「因為考量公平性，不宜再修改和解書內容」。

▲太魯閣事故釀成49人罹難，是半世紀以來最嚴重鐵路事故。（圖／記者林敬旻攝）

家屬指出，由於第一次協商沒有共識，因此有提出希望召開第二次會議，台鐵科長卻回答「檢視會議紀錄，並無家屬提及要召開第二次會議」。在會議中家屬質疑台鐵疏失，如邊坡無柵欄、未盡施工安全監督責任、無調度無線電緊急通知等，台鐵都不正面回答，只說「後續會提供在會議記錄中給家屬」。

該名家屬提出五點不合理之處，第一，檢調未對台鐵人員疏失進行刑事調查；第二，台鐵不願對家屬說明刑事調查結果；第三，台鐵協商會議禁止家屬錄音錄影，卻出爾反爾；第四，台鐵寄出和解書後未通知家屬，趁疫情開始執行和解，強迫全部人接受；第五，台鐵防災科科長簡信立職務隨意變動，副局長疑似要讓科長背黑鍋。

家屬痛批，「2018年普悠瑪事故，當時台鐵承諾改革並提出《台鐵總體檢報告書》，但這次太魯閣號事故，真的讓台鐵口口聲聲的改革都讓人不放心、不信任，這種頭痛醫頭、腳痛醫腳的態度，真的是我們要的總體改革嗎？」

▲太魯閣號事故造成多起死傷，司機員佩黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

對此，交通部表示，針對太魯閣事故後續作業，交通部長王國材指派黃荷婷主秘負責關懷慰問，胡湘麟政次主導安全改革，並由王國材定期召開會議討論進度。

為了讓家屬早日走出傷痛、免除冗長訴訟程序並儘速回歸正常生活，王國材部長責成臺鐵局以對家屬最有利之方式規劃補（賠）償方案，在5月8日由次長、9日由部長分別於花蓮、臺東、臺北召開說明會向家屬說明後補（賠）償方案後，截至目前已有近半數罹難者家屬同意簽署。

▲台鐵2018年的普悠瑪事故也尚未與全數家屬完成賠償協商事宜。（圖／記者張君豪攝）

事故發生後，交通部已要求台鐵局完成五項改善措施，包括臺鐵局長每日召開營運安全技術會報、成立北中南東地區協調中心、204件臺鐵臨軌工程全面停工檢視、臺鐵新建工程，包括邊坡、橋梁、隧道、車站，部分改由鐵道局辦理、辦理鐵路沿線25處邊坡告警系統細部設計審查作業。