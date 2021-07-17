南投縣運動場館微解封　游泳池、保齡球館、撞球館仍禁止開放

▲競技休閒運動場館微解封，南投縣府加強稽查確保防疫安全。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情三級警戒延長至7月26日，南投縣依據中央規範准許部分運動場館「微解封」、適度開放，縣府教育處昨（16）日特別加強實地稽查，務求業者依循教育部體育署「疫情三級警戒期間適度開放競技及休閒運動場館業防疫管理措施」落實防疫作為，特別呼籲業者及民眾不要怕麻煩，並期待疫情趨緩、早日放寬警戒，讓喜愛運動的民眾能安全盡情地利用各運動場館。

南投縣教育處長陸正威昨率領體健科團隊，先後到草屯鎮伊格斯運動會館及「World Gym」世界健身俱樂部草屯店，實地稽查各項防疫措施，2家業者都配合詳細說明，現場健身運動的人數都在個位數。

▲▼競技休閒運動場館微解封，南投縣府加強稽查確保防疫安全。（圖／南投縣政府提供）

陸正威指出，自7月13日起至26日止，只要商業登記為「競技及休閒運動場館業」之各室內、外運動場館（游泳池、保齡球館、撞球館除外）皆可微解封、適度開放；業者需落實量體溫、全程佩戴口罩、實聯制、保持社交距離、酒精消毒、人流管制，填寫自主管理查核表，並要求教練每周至少快篩1次，而淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱等不得開放，且避免在場內飲食。

縣府指出，民眾如發現運動場館業者有違反「疫情三级警戒期間適度開放競技及休開運動場館業防疫管理措施」之情事，可逕行向縣府或教育部體育署檢舉，如查獲屬實，將依《傳染病防治法》進行裁罰。



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