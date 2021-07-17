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好險！北車地下街群聚感染匡列30人隔離　暫無遊客被匡列

▲▼台北車站,站前商圈,鬧區,南陽街,補習街,店面招租,出售,生意冷清,街景,疫情,微解封。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

台北車站K區地下街發生群聚感染，包括Z區目前已累計6例確診，櫃位包括3C用品店、手搖飲店、超商、速食店，台北市政府認為已經構成群聚感染，下令全面停業清消。北市府17日指出，6名確診者共匡列30名密切接觸者，包含家人、朋友、職場同事等；所幸，目前暫無顧客被匡列，但市府也呼籲，若民眾或是消費者有經過該區域，要注意自身健康管理。

台北市政府昨（16日）下午召開防疫因應記者會，黃珊珊表示，台北車站K區地下街又有4人確診，第一案是發生在7月11日的3C電子用品店員，第二案則是發生在7月12日的手搖飲料店員。

黃珊珊說明，台北市政府在7月13日主動進行全面造冊篩檢，分別在7月14日、7月16日篩檢出便利商店店員、速食店店員的個案，其中速食店店員是新北市的個案，目前新北市政府還在做疫調。

黃珊珊指出，這些個案一開始都是發生在連通道附近，由於櫃位都非常接近，因此K區地下街已經在7月15日全面封閉，預計將停業至7月18日，封閉所有地面、地下的相關出入口，封閉前也已經全面進行清消，18日當天要開業前也會有大規模的再次清消。

黃珊珊說，目前看起來的確是職場群聚，這些櫃位的距離接近、人員關係有交錯，而且K區地下街是台北車站非常重要的連通道，除了發生在地下街的有4例，還有1例是在樓上的手搖飲料店，目前K區總共的數字是5例，已經構成群聚感染，所以必需全面停業清消。

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