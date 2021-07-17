「北屯麵攤兒確診全家隔離」　她好心轉傳才知江湖險惡！完蛋了

▲女子轉傳「麵攤兒確診」假訊息，遭警方送辦外，還被告妨害名譽。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

菜市場徐姓女攤商看到朋友在LINE群組轉傳「阿蓮麵攤的兒子確診要自主隔離」，立刻私訊其他攤商要當心，對方得知後馬上報警。徐女雖喊冤稱「好心提醒，不知是假訊息」，但仍遭警方依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及妨害名譽罪嫌送辦。

第六警分局何安派出所今年5月下旬接獲經營麵攤的林姓女子報案說，有民眾於通訊軟體LINE散布疫情不實訊息，內容提到「阿蓮麵攤的兒子在北屯開麵攤！她兒子確診，水湳麵攤要自主隔離...」等，這根本是假訊息，已嚴重影響商譽，警方隔日就追查到散布的50歲徐姓女子。

徐女供稱，她本身也是市場攤商，當天在小群組有同業友人上傳該訊息，她基於好心提醒才會轉傳私訊給其他人，不知道是假訊息。徐女雖也供出來源，但對方已先一步退出群組，群組文字也已刪除，難以查證。

警方第一時間向衛生局查證，確認該訊息內容非事實，徐女未對訊息內容求證真實性就轉發，已觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，另林女也提出妨害名譽告訴，警詢後將徐女函送法辦。

第六分局分局長吳耀南提醒，民眾接獲來源不明或未經證實疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿透過社群媒體隨意散播、轉傳，以免觸法。民眾可透過疾管署之官方LINE「疾管家」帳號，及中央流行疫情指揮中心召開之記者會，了解防疫最新進度並杜絕假訊息，共同抗疫。

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