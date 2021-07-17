專家會議同意≠開放混打！指揮中心仍有2考量　醫：最後通過機率高

▲國外目前已有AZ混打BNT的研究，而國內目前以AZ+莫德納進行試驗。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

有鑑於國外研究「混打」新冠疫苗，保護力更高，台灣目前雖尚未開放混打，但針對現有廠牌「AZ+莫德納」已著手進行試驗。不過，即便結果出爐，也通過預防接種委員會專家認可，一切仍須經指揮中心點頭後才有可能開放；國內要想順利執行混打，不僅是安全性的考量，還有疫苗購買等問題須顧慮。

對於國內混打疫苗呼聲高，雖然國際目前已經有AZ+BNT的研究，但同為mRNA疫苗的莫德納，已知有瑞典日前發表的研究報告，因此目前尚須等待台大醫院等醫學中心的小規模試驗出爐。不過，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬認為，國外已經做了不少mRNA的相關研究，且台灣疫苗施打數目甚至沒有國外多，基本上引用其他國家的結果即可。

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「最後可執行混打的機會應該很大」黃高彬指出，等待試驗至少還要3個月左右的時間，對實際的情況來說太慢，且相當浪費時間。他直言，台灣現在最需要的就是時間，要盡速將疫苗施打率提高，且目前看起來，混打除了增加少許的副作用，並沒有壞處。

消息人士表示，開放混打與否之所以要再經過國內醫學中心試驗、呈報給接種委員會專家討論，是源自於指揮中心的要求。且即便結果出爐，專家們也達成共識後，也不代表可以直接開放，因為最終決定權仍在指揮中心，還須考量疫苗購買不易、數量及國安問題等，防疫視同作戰。

▲指揮中心尚未開放混打，但國內近期傳出多起施打AZ後，第二劑成功施打莫德納的亂象。（圖／記者李毓康攝）

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如日前曾提到，因為台灣目前可進行混打的廠牌的主要是AZ+莫德納，但國際尚未有這樣的組合。有幾家醫學中心已經著手進行試驗，目前台大及長庚醫院已開始，而兩家醫學中心的實驗設計不太相同，為了不重複，長庚也會較晚一些，初估2、3個月後會有結果。

專家諮詢小組召集人張上淳則在疫情記者會中表示，在先前AZ加上BNT混打研究報告出爐後，指揮中心疫苗諮詢小組就做過討論，討論過程為意見表述，但通常都是用共識決，而不是投票決議。先前會議經過溝通討論後，專家都認同A+B施打模式，一定比A+A更理想，但是否能直接延伸，變成A+M（莫德納），因為現在沒有實證資料，也無法直接推論。

張上淳提到，為了確認混打可行性，國內已著手進行A+A、A+M與M+M研究，預計3個月有結果。國外近日也有小規模A+M研究，受試者約80人，其中30多人注射A+A、50多人注射A+M，抗體檢驗結果前出爐，「的確看來後者效果比前者好」，疫苗諮詢小組近期也會召開會議，去看是否要進行A+M注射。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也補充，世衛沒有建議可以混打，也沒有說不可以，一切都尊重疫苗到貨情形與各國研究，希望有本土實證後，可以提供安全性、有效性數據，作為政策改變參考。