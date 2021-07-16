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南非暴動連累台商　僑委會視訊急因應「信貸額度最高250萬美元」

▲因應南非暴動影響台商，僑委會16日舉辦視訊應變會議。（圖／僑委會提供）

▲因應南非暴動影響台商，僑委會16日舉辦視訊應變會議。（圖／僑委會提供）

政治中心／台北報導

南非前總統祖馬(Jacob Zuma)8日入獄服刑，支持者在夸祖魯那他省（KwaZulu-Natal）第一大城德班（Durban）發動暴力抗議事件，事態日益嚴重。對此，僑務委員會委員長童振源16日舉辦視訊應變會議，聽取當地目前最新情況、台商受損情形等，並給出7項具體回應；此外，僑委會也提供3項專案，協助受南非暴動影響的僑台商，貸款信用保證額度最高250萬美元。

童振源會中表示，當地經濟原本就因為疫情受到影響，如今又遭遇暴動導致僑台商受害雪上加霜，希望透過線上會議了解當地狀況，並提供僑台商與僑胞所需支援，讓大家可以安穩的度過這段艱辛的時間。

我國駐南非代表賀忠義指出，當地有很多需要重整的地方，特別是針對因為暴動造成損失的僑台商，因此，建立與主流社會聯繫管道是未來相當重要的課題，他會持續與僑界共同努力克服這次的劫難。

德班急難救助協會會長劉康俊則說，他在南非如此長的時間，沒有看過這麼大的暴動，當僑胞緊急需要離開當地時，許多文件還來不及攜帶，甚至遭到毀壞，導致無法離開，建議僑委會要協助僑胞解決這些困境。

僑委會副委員長徐佳青聽取僑界情況後，指出受損僑台商可以透過海外信用保證基金緊急紓困，另外也表示，僑委會將透過多元管道持續宣傳，提供各項正確資訊即時傳達給僑台商朋友。

最後，童振源整理各方意見給予7項具體回應，包括：

第一、僑委會將會同代表處彙整當地狀況，即時給予僑台商關心及協助。

第二、僑委會提供急難救助的聯絡資訊給僑台商和僑胞們，包括緊急聯絡電話、5個急難救助協會聯絡資訊、6個警察台僑之友會聯絡資訊、13個台商會的聯絡資訊等。

第三、鼓勵僑胞加入急難救助協會社群，並請南非其他地區也成立急難救助協會，並辦理治安座談會，以供日後如再遇類似狀況得以團結面對。

第四、請僑務組配合代表處運用當地社群媒體與網路資源廣為宣傳僑胞如何應對暴動事件。

第五、整理僑台商經濟受損情況，與南非貿工部討論賠償受損僑台商的可能性。

第六、成立海外信用保證基金專案，協助因為暴動事件受害的僑台商，並提供信用貸款說明與諮詢。

第七、輔導夸祖魯那他省台灣中華文教中心重整，並請文教中心提出相關修復經費申請。

僑委會指出，僑委會第一時間即責請海外信用保證基金啟動「災後重建貸款專案信用保證」，提供受災僑台商災後住宅整修或經營事業的重建貸款，最高10萬美元，連同基金持續辦理「非洲專案融資保證」，每一授信戶最高200萬美元，以及新冠肺炎紓困4.0申請上限40萬美元的紓困貸款，以上3項專案協助受南非暴動影響的僑台商貸款信用保證額度最高250萬美元。

若南非僑台商未與當地台銀南非分行往來，也可以透過在台灣的國內銀行承作外幣放款的國際金融業務分行（Offshore Banking Unit, 簡稱OBU）來申請貸款。

另外，南非僑台商可以直接聯絡台灣銀行南非分行邱曉玫Ms. Rachel Chiu（Tel: +27-11-880-8008 #402；E-mail: 029@botsa.co.za），或是海外信用保證基金服務窗口經理劉彩雲（+886-2-23752961轉18），也可以加入海外信用保證基金LINE專線好友線上諮詢ID：@Taiwan-Fund。

此次僑委會視訊應變會議出席者包括：童振源、徐佳青、僑民處處長陳世池、僑商處處長張淑燕、賀忠義、駐開普敦辦事處處長林映佐、僑務委員簡湧杰、溫嵐珠、宋柏毅、孫宗美、非洲台灣商會聯合總會總會長吳孟宗、劉康俊、德班台商會會長柯信安、新堡台商會會長林聰富、海外信用保證基金董事長林寶惜等人。

▲因應南非暴動影響台商，僑委會16日舉辦視訊應變會議。童振源。（圖／僑委會提供）

▲童振源。（圖／僑委會提供）

▲。（圖／僑委會提供）

▲徐佳青。（圖／僑委會提供）

▼海外信用保證基金LINE專線。（圖／僑委會提供）

▼海外信用保證基金LINE專線。（圖／僑委會提供）

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