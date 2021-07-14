南非群眾暴動洗劫72死！　三星、LG工廠慘遭波及「14億秒蒸發」

▲南非前總統朱瑪的支持者不滿其被捕，而在街頭示威，沒想到卻引發暴動，導致場面失控。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）最近遭憲法法庭以藐視法庭罪判刑15個月，引發其支持者的不滿，頻頻舉行示威活動，洗劫當地商店並對企業造成破壞，就連南韓科技大廠三星電子和LG電子也慘遭波及。這起因示威活動引起的暴動已造成72人死亡。

南韓商業媒體Business Korea引述業內人士消息指出，示威人士在7月13日闖入了三星位於誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的倉庫，而LG位於德班（Durban）的工廠也在12日慘遭洗劫和火燒，不過目前還不清楚這2家企業的損失程度有多大。

Until yesterday, LG televisions and house appliances were made here!

It is now all ash and dust.



This is the LG Electronics South Africa Durban based factory.



It was looted and set alight as part of protest action, the company said in a statement.



These are jobs gone! pic.twitter.com/374gObw0ex — Hopewell Chin’ono Today (@daddyhope) July 14, 2021

LG至少為其工廠投資了2000萬美元（約新台幣56000萬元），而德班廠的液晶電視與液晶顯示器產線的生產力，1年可達5000萬美元（新台幣14億元），因此這次的示威活動，至少為LG造成了數千萬美元的損失。

LG電子隨即發布聲明，確認其德班廠遭放火搶劫，不過經確認，沒有任何員工因此受傷，「我們非常重視員工的安全，並向南非人保證，我們正迅速而謹慎地調查這起事件是否會對工廠產生影響」。LG尚未決定是否要搬遷、撤離，抑或是恢復該工廠的運作。

在德班，除了LG的工廠外，許多南韓商店和企業都被洗劫一空，只有三星在德班的電視製造廠因為臨近機場而得以倖免。當地媒體報導，示威活動已在南非造成72人死亡，民眾到商店掠奪食物與民生用品，警方和軍隊只好發射閃光彈和橡膠子彈驅散人群，沒想到卻因此引發暴動。

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