南非群眾暴動洗劫72死！　三星、LG工廠慘遭波及「14億秒蒸發」

▲南非前總統朱瑪的支持者不滿其被捕,而在街頭示威,沒想到卻引發暴動,導致場面失控。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

南非前總統朱瑪(Jacob Zuma)最近遭憲法法庭以藐視法庭罪判刑15個月,引發其支持者的不滿,頻頻舉行示威活動,洗劫當地商店並對企業造成破壞,就連南韓科技大廠三星電子和LG電子也慘遭波及。這起因示威活動引起的暴動已造成72人死亡。

南韓商業媒體Business Korea引述業內人士消息指出,示威人士在7月13日闖入了三星位於誇祖魯-納塔爾省(KwaZulu-Natal)的倉庫,而LG位於德班(Durban)的工廠也在12日慘遭洗劫和火燒,不過目前還不清楚這2家企業的損失程度有多大。

Until yesterday, LG televisions and house appliances were made here!

It is now all ash and dust.



This is the LG Electronics South Africa Durban based factory.



It was looted and set alight as part of protest action, the company said in a statement.



These are jobs gone! pic.twitter.com/374gObw0ex