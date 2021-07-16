陳建仁親曝打安慰劑過程　預言高端獲食藥署認證後必能取得國際EUA

▲陳建仁接受僑委會副委員長徐佳青訪問，還原參與高端試驗過程。（圖／僑委會提供，下同）

政治中心／台北報導

前副總統陳建仁參加國產疫苗高端臨床試驗後，曾透露整個受試過程無任何不良反應及任何不適，但近日卻因打到的結果是安慰劑，而引發熱議。陳建仁再最新接受的訪問中指出，他對國產疫苗抱有期待，並預言如果國產疫苗完成臨床試驗並取得食藥署的合格認證後，定能獲得國際上緊急使用授權（EUA）。

陳建仁近日接受僑委會副委員長徐佳青訪問，對於自己和太太進行國產疫苗二期臨床試驗，他親自還原整個過程。陳建仁表示，台灣疫苗產業的發展設計嚴謹、確實執行，完全符合國際化的水準，確信若國產疫苗完成臨床試驗並取得食藥署的合格認證後，定能獲得國際EUA。

陳建仁指出，國內高端或聯亞新冠肺炎疫苗進行的第二期臨床試驗，由於65歲以上人士的接種樣本不足，因此他便和太太一同加入國產疫苗的臨床試驗，近日解盲結果公開，自己是屬於對照組，也就是施打到安慰劑。

陳建仁說，參與國產疫苗試驗的對象將被分為疫苗組和對照組，疫苗組將會施打臨床試驗使用的疫苗，而對照組則使用安慰劑，安慰劑在外觀和試驗用藥完全相同，但並不具備疫苗藥物的成分，當然也沒有任何防護力，因此疫苗公司日昨邀請施打安慰劑的受試者，包括他也將會追加施打國產疫苗的計劃，繼續支持國產疫苗。

陳建仁強調，一般疫苗研製期間長達5至15年，要進行多項實驗以確認疫苗的有效和危害，但面臨新冠肺炎及病毒株的突變急速蔓延的緊急時刻，各國將各實驗階段濃縮起來，並在第二期臨床試驗確認有效性和安全性後，在第三期臨床試驗進行中就給予緊急使用授權。

陳建仁說，為了管控疫苗和風險承擔，核發緊急使用授權的藥廠只會和中央政府進行採購，「唯有政府才能承擔法律上的健康維護責任，而每個國家也會針對疫苗核發相關的緊急使用授權」，台灣一定要有自己製造疫苗的能力，「求己不求人」。

此外，陳建仁也鼓勵民眾盡快接種疫苗。他說，在進行臨床試驗時會因為地域性、新冠病毒嚴重程度等因素，造成各疫苗的保護力參差不齊，但只要是市面上獲得緊急使用授權的疫苗，包括AZ、莫德納、輝瑞、嬌生和Novavax等，皆能提供人體對抗病毒的保護力，除非因體質易產生敏感反應，否則「你能打的疫苗就是最好的疫苗」。