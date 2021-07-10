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嫩妹志工遭「獵豹撲倒」狂咬喉嚨！攻擊瞬間曝光　手臂留驚人齒痕

▲▼嫩妹志工遭「獵豹撲咬」攻擊瞬間曝光。（圖／翻攝自Blood Lions）。

▲萊奇姆遭「獵豹撲咬」攻擊瞬間曝光。（圖／翻攝自Blood Lions）

記者張方瑀／綜合報導

比利時18歲少女萊奇姆（Amandine Lequime）6月時到南非擔任志工，結果在準備餵食獵豹時，有隻獵豹在開門時衝出欄外，直接將她撲倒，甚至朝著喉嚨狠咬。所幸經理立刻將獵豹趕走，萊奇姆幸運撿回一命，但手臂也留下驚人的撕咬傷痕。

萊奇姆6月到南非眷養野生動物的機構擔任志工，某天她的同事準備打開獵豹的柵門餵奶，而她則在外圍拿著手機拍攝影片，沒想到柵欄門一開，一隻獵豹立刻朝她撲來。

萊奇姆回憶當時情況，獵豹直接朝著她的喉嚨攻擊，「我失去平衡摔倒在地，獵豹繼續啃咬我的手臂和腿，直到經理趕來把獵豹帶走。」後來緊急送醫後，萊奇姆沒有生命危險，但手臂留下驚人的齒痕，必須縫好幾針。

▲▼嫩妹志工遭「獵豹撲咬」攻擊瞬間曝光。（圖／翻攝自Blood Lions）。

▲萊奇姆手臂留下驚人齒痕。（圖／翻攝自Blood Lions）。

她提到，「雖然機構請我不要聲張此事，但我不想讓其他志工經歷類似的可怕經驗，人們需要明白，接近野生動物很吸引人，但其實並不安全。」她更發現，這隻獵豹過去就曾攻擊過經理。

致力於終止獅子養殖業的非營利組織「血獅」（Blood Lions）在聲明中指出，過去10年來有不少志工和遊客在南非被眷養的貓科動物襲擊，從萊奇姆錄下的影片可以看到，該機構的圍欄設計並不安全，甚至可說是非常糟糕。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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