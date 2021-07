嫩妹志工遭「獵豹撲倒」狂咬喉嚨！攻擊瞬間曝光　手臂留驚人齒痕

▲萊奇姆遭「獵豹撲咬」攻擊瞬間曝光。(圖/翻攝自Blood Lions)



記者張方瑀/綜合報導

比利時18歲少女萊奇姆(Amandine Lequime)6月時到南非擔任志工,結果在準備餵食獵豹時,有隻獵豹在開門時衝出欄外,直接將她撲倒,甚至朝著喉嚨狠咬。所幸經理立刻將獵豹趕走,萊奇姆幸運撿回一命,但手臂也留下驚人的撕咬傷痕。

萊奇姆6月到南非眷養野生動物的機構擔任志工,某天她的同事準備打開獵豹的柵門餵奶,而她則在外圍拿著手機拍攝影片,沒想到柵欄門一開,一隻獵豹立刻朝她撲來。

WATCH: A Belgian volunteer at a captive predator facility was attacked by a cheetah during feeding. Amandine Lequime was filming outside of the cheetah's enclosure while her colleague was on feeding duty last month when the cheetah proceeded to jump on her. pic.twitter.com/xKs6hirKaI