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殺人吸乾受害者的血！變態「吸血鬼殺手」落網　5年殘殺10名幼童

殺人先吸受害者的血！變態「吸血鬼殺手」落網　5年殘殺10名幼童。（圖／翻攝自Twitter／DCI KENYA）

▲凶嫌專挑兒童下手並吸食受害者的血。（圖／翻攝自Twitter／DCI KENYA

記者李振慧／綜合報導

肯亞當局近來捕獲一名被稱為「吸血鬼殺手」的20歲男子，嫌犯落網坦承過去5年內曾殺害10名兒童，受害者年齡只有12歲至13歲，他以下藥方式將人殺害前，還會先吸乾受害者的血，冷血行徑令人震驚，目前被控多項謀殺重罪。

警方近來在奈羅比市(Nairobi)郊區卡貝特(Kabete)樹林中找到2具遺體，分別為12歲的穆西約卡(Junior Mutuku Musyoka)與13歲巴拉(Charles Opindo Bala)，調查後發現20歲男子萬賈拉(Masten Milimo Wanjala)嫌疑重大，而且他所犯下的案件還不止這一起。

萬賈拉被捕後坦承，一共曾殺害10名孩童，犯案地點通常選在玉米園附近的茂密樹叢中，他對受害者下藥後，在殺人之前會先吸食孩童們的血，而他的可怕行徑始於16歲時，在馬查科斯鎮(Machakos)綁架了一名12歲女孩並殺害，3年後又在基米利利(Kimilili)殺死一名13歲男童，男童遺體被發現時曾引發憤怒民眾上街抗議。

警方表示，其中部分死者是遭到勒死，賈萬拉犯案後常將遺體丟棄在下水道中，不過目前仍有多具遺體尚未被找到，「凶嫌毫無悔意，他還告訴刑警，他在殺人過程中得到很多樂趣」，後續將持續調查，強調司法一定會為這些無辜的受害者伸張正義。

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