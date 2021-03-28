「吸血鬼女」當街捅死男友再砍倒路人　蹲路邊挖3人傷口飲血

▲警方趕到命案現場立刻將吸血女子帶上車，以防憤怒的群眾將她私刑處死。（圖／翻攝自推特「TvEbn」）

記者張靖榕／綜合外電報導

非洲國家肯亞首都奈洛比（Nairobi）日前傳出一起恐怖情殺事件，一名女子當街和男友爭執，突然拿刀刺死對方，隨後又朝2名前來勸架的男子猛砍。3人倒地後，該女並未逃跑，反而蹲下來吸吮3人傷口上汩汩流出的鮮血，被圍觀受驚的民眾丟石頭攻擊，大罵她是吸血鬼。

肯亞《國家報》（Nation）報導，警方指出殺人的女子名為王家莉（Margaret Wambui Wangari），她與男友在街上發生爭執後，拿出預藏好的廚刀攻擊男友，讓對方當場倒地不起。

正好2名男子經過，上前勸架卻遇到這一幕，隨後也被王家莉刺傷倒地，胸口和頸部都受到重傷，其中一人額頭被劃出一道大傷口。接著王家莉就蹲在地上，從3名男子被她捅傷的傷口上，津津有味地吸吮起鮮血，其他路人看見王家莉「吸血鬼」般的行徑，全變得怒不可遏，開始發狂朝她丟石頭。

在附近執勤的一隊警察注意到鼓譟聲後趕往現場，趕緊將王家莉與眾人分開，在憤怒的群眾將她私刑殺死前趕緊帶離。

據了解，王家莉的男友當場慘死，另外2名路人則是重傷昏迷不醒，被送入加護病房中治療。警方尚不清楚王家莉和男友發生爭執的原因，調查仍在進行中。