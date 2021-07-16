LIVE／新北+11「19萬人已預約打AZ」　侯友宜最新說明

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今（16）日新增11例確診個案，中央疫苗預約系統首日開打，新北市約有近19萬人預約成功，關於最新疫情發展以及防疫作為、疫苗施打狀況，市長侯友宜下午3點召開疫情應變記者會對外說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

侯友宜上午受訪表示，新北安排了327個接種站，一切照以往安排的動線來做施打。對於中央由行政院政務委員唐鳳規劃的疫苗預約系統，侯友宜表示，這五天預約數將近19萬，他鼓勵新北市的市民朋友，趕快出來施打AZ疫苗，希望接種率越高越好，拜託市民朋友保護自己的健康就趕快出來施打疫苗。

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增32例新冠肺炎確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,727,787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,710,974例排除)，其中15,378例確診。2020年起累計763例COVID-19死亡病例，其中755例本土，個案居住縣市分布為新北市379例、台北市289例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲新北市長侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）

