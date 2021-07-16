找台積電來幫郭台銘買疫苗？總統府重申：兩間企業主動申請

▲郭台銘、蔡英文、劉德音。（圖／記者屠惠剛攝、記者湯興漢攝、ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

企業採購捐贈疫苗話題正熱，台北市議員梁文傑於網路節目爆料，若非找來台積電，否則郭台銘根本買不到BNT。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府及行政院已多次表示，永齡基金會、台積電兩間企業分別於6月1日、6月10日「主動」提出申請購買疫苗捐贈案，這過程無庸置疑。

張惇涵表示，總統府的立場很清楚，就是感謝各方的努力，透過公私協力，讓兩項專案順利完成簽約。後續仍有疫苗供應的繁重工作要進行，總統府也期盼大家持續共同努力，讓後續工作順利推動。

梁文傑昨（14）日於《鄉民大會》節目中表示，台積電跟郭台銘買的疫苗有沒有貼上海復星的標籤「我完全不在意」，反正都是原廠製造，沒有太大的差別，「重點是老共有沒有要賣，賣的原因不是因為郭台銘，是因為有台積電」。

梁文傑說，鴻海對中共來說，是靠我這邊廉價勞工賺錢，有100多萬勞工賺錢，你是被我控制的，但台積電不一樣，德國、美國都重視，而且美國也不是很重視郭董，對美國來說，鴻海沒有領先技術，原本說好要在威斯康辛州投資創造的工作機會也沒有，「所以郭董被重視的程度，遠遠不如台積電，如果不是台積電你買不到」。

接著，藝人郭子乾以模仿郭台銘的身分提問，「那鴻海5月23日遞交買疫苗的文件之後，難道6月1日到6月28日政府都空轉嗎？」梁文傑回應，真正的問題不是來自於台灣，是因為有台積電才買的到「說實在是這樣」。

梁文傑接著說，老實講我們不在乎郭董，其實從政治算計來講，「我們反而希望郭董聲勢大好，因為郭台銘拿的是國民黨的的票，跟我們什麼關係？郭董能買到當然好，所以我們也找了台積電幫郭董買」。

此話一出，現場來賓一陣譁然，郭子乾再追問，「所以代表民進黨政府是說沒有台積電，郭台銘就買不到？」梁文傑表示，「對，我認為你買不到」。