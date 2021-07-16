第三輪疫苗意願登記破800萬人　419萬人堅持打莫德納

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心延長第三輪收單至下週一，今日公布最新登記結果，全國共有804萬人完成登記，下一輪仍然提供AZ疫苗，登計有380萬人表達願打AZ或者AZ、莫德納皆可；至於堅持打莫德納疫苗者還是過半數，達到419萬人。

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」首輪提供澎湖、金門、馬祖三地試辦，接著第二輪開放至全國50歲(含)以上及18歲(含)以上第9類具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者登記預約。

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指揮中心規劃未來四輪提供疫苗為AZ，第一波就是提供第二輪第9類、第10類完成預約者，指揮中心統計，有110.9萬人意願登記選擇AZ或者AZ、莫德納皆可，最後有94.1萬人完成預約，佔符合預約資格人數84.80%。

指揮中心表示，第二輪民眾今天開始施打，請民眾攜帶健保卡，如為第二劑接種者，亦請攜帶接種紀錄卡，於預約時間準時至預約地點接種疫苗。

指揮中心指出，第三輪意願登記原訂於7月15日下午5時進行第三輪結算，將延長至7月19日中午12時進行第三輪結算，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種；本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存。



第三輪意願登記截至7/16 13:00

全國意願登記完成總人數：8,068,900人。

登記AstraZeneca人數：238,332人，佔總登記人數2.95%。

登記Moderna人數：4,198,711人，佔總登記人數52.04%。

同時登記AstraZeneca/Moderna人數：3,631,857人，佔總登記人數45.01%。