陳時中稱疫苗採購價格是機密　賴士葆批：台積電、永齡直接打臉他

▲賴士葆批評陳時中眼中只有行政權、沒有立法權，將一切歸諸機密而不受立法院的監督。（圖／取自賴士葆臉書）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委賴士葆16日表示，全世界各國採購疫苗的價格都可以公開，唯獨台灣是在極機密的狀況下採購疫苗，指揮中心指揮官陳時中攬權、擴權到將一切歸諸機密而不受立法院的監督，台積電、永齡基金會即將買到1千萬劑BNT疫苗、公布單價每劑30多美元，根本直接打臉陳時中的謬論。

賴士葆16日中午在臉書以「錢花到哪裡去了？你繳稅，你有權利知道！」為題發文表示，機密、機密，多少罪惡假汝之名而行，體制外的中央流行疫情指揮中心拿到尚方寶劍，完全不受監督的運作已經讓台灣的民主法治嚴重的失控，非常嚴重的失控。

賴士葆說，陳時中把自己當成在實施緊急命令，在他眼中只有行政權、沒有立法權，這是有違憲之虞的，畢竟憲法明文規定行政院受立法院的監督。

賴士葆指出，國防軍事採購、外交援外重大機密案件，都在立法院以機密會議的方式進行，從來沒有迴避立委在國會代表人民監督的權力，為什麼陳時中可以攬權、擴權到將一切歸諸機密而不受立法院的監督。

賴士葆認為，疫苗採購的弊病罄竹難書，就是因為從頭到尾黑箱作業，不受監督、隻手遮天的結果，蔡政府假借疫情沒收在野黨監督制衡的力量，應該受到全民的譴責。

賴士葆提及，在野黨要求成立調閱小組，被民進黨立委以多數暴力封殺，後來被逼不得不成立之後就拖著不運作，最後在野黨強烈的要求之下，衛環委員會總算有一場機密會議，大陣仗的把立委手機全部沒收，以防止錄音或錄影，同時還簽洩密就法辦的同意書。

賴士葆說，結果在機密會議中，陳時中居然大言不慚地說「一切都是機密，無法奉告」，這是他在立法院多年來，從未見過的荒謬離譜事件，把監督行政體系的立委當成塑膠，傲慢到幾乎令人髮指的地步。

賴士葆質疑，採購尚未解盲、也未進入三期實驗的國產疫苗，為何高於AZ疫苗的8倍價格？為何高於同為美國國衛院（NIH）技術來源的Novavax2倍？為何如高雄市議員李雅靜提出的質疑，簽訂如無法交貨，預付款不得追回的不平等合約？

賴士葆指出，統計到今年6月，買疫苗共花費67億，但實際進來的疫苗只有10億元左右，即便加上預付款10幾億，其餘所剩的4、50億的錢哪裡去了，連審計長也聲稱因為指揮中心說現在是防疫期間，所以疫苗採購價格是機密、還沒有看到。

賴士葆再指，可是主計總處回答國民黨團的詢問時，明白地指出採購疫苗的預算非機密預算，陳時中說如果不簽這樣的合約、沒有保密，台灣一劑都買不到，但是台積電、永齡即將買到1千萬劑的BNT疫苗，並且公布單價每劑30多美元，直接打臉陳時中的謬論。

賴士葆質疑，全世界各國採購疫苗的價格都可以公開，唯獨台灣是在極機密的狀況下採購疫苗，有多少人謀不臧、錯誤失誤的決策被鎖在黑箱之中。

賴士葆強調，憑藉著執政黨在立法院多數暴力，就可以為所欲為的封殺在野黨代表人民的監督，這樣就是坐實了《亞洲周刊》所描述，蔡政府只是表面上的民主，實質上就是專制獨裁的政權。

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