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第9、10類今開打AZ！預約接種怎改期、遲到還可打？6大QA一次看

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲約94.1萬人今開始接種AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／整理報導

疫苗預約系統平台上線，第二輪開放本島第九、第十類優先對象進行登記預約，中央流行疫情指揮中心15日晚間公布結果，約94.1萬人已完成，本輪接種提供AZ疫苗，從今（16）日就可開始施打。有民眾擔心自己錯過預約，就無法再接種，或想施打不同廠牌疫苗不清楚修改方式，《ETtoday新聞雲》整理相關6大QA供民眾參考。

1.登記意願、預約時間

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●意願登記→每週一統一結單。
●簡訊通知→符合資格者，將發送預約簡訊通知，收到簡訊者才可預約。
●預約施打→未預約者無需再次登記，次波預約日會再次收到簡訊，即可進行預約。

▲▼疫苗施打意願登記與預約系統。（圖／翻攝自1922.gov.tw）

▲疫苗施打意願登記與預約系統。（圖／翻攝自1922.gov.tw

2.預約方式

除了「線上預約」外，也可以實體預約，可親自到超商、藥局、衛生所插卡預約，並選擇自己想要的時段和地點，之後依照預約時間準時前往。而在預約期間，皆可透過網站或APP修改接種地點或時間。

線上預約：至1922.gov.tw系統或健保快易通，使用身分證號及健保卡號登入，可以「健保卡+註冊密碼」、「健保APP+OTP認證碼」或「身分證號/居留證號+健保卡」3種方式預約。

超商預約：民眾收到簡訊後，持「健保卡」到全台四大超商7-11、全家、萊爾富、OK機台操作。

1.在機台介面中，點選「公費疫苗預約」
2.插入健保卡
3.輸入手機號碼
4.預約時間、選接種站
5.印出小白單，並妥善保管

▲▼超商疫苗預約步驟。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲超商疫苗預約步驟。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

3.登記後想修改怎麼做？

若有意願接種其他廠牌疫苗者，可在意願登記期間內（結單前），透過網站或APP「編輯修改品牌選擇」即可；或是上一輪未登記者，也可在下一輪開放登記時隨時修改。

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願步驟圖▼ 。（圖／讀者提供）

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願步驟圖▼ 。（圖／讀者提供）

▲唐鳳疫苗預約系統修改登記意願步驟圖▼ 。（圖／讀者提供）

▲疫苗預約系統修改登記意願步驟圖。（圖／ETtoday資料照）

4.錯過預約或遲到可接種？

指揮中心說明，如錯過預約時段，可於當日告知現場人員，另擇同日之其他時段接種；如無法於預約當日接種，須等候下一輪簡訊通知後，再至系統重新預約接種。

5.越早登記越早打疫苗？

只要在同一週期內，登記的先後順序與收到簡訊的先後、預約的先後或是有無資格的先後，都是無關的，「主要是看出生年」按照年齡排列。在意願登記完成後，會出現登記完成的時間及登記序號，底下有一行紅字提醒民眾，「登記序號」並非後續疫苗「預約接種」之順序。

6.打過第一劑的人，也可以上網登記施打第二劑嗎？

只要符合資格者，皆可預約登記，其中包括第1～8類還未打疫苗者。目前食藥署僅排除已完整接種2劑的名單不可預約。

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