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打2劑莫德納燒40度「他讚爆AZ」！鄉民噓：先進國家都打mRNA

▲新北市72歲以上長者施打莫德納疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲截至15日下午5點，有418萬人只要打莫德納！（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

就怕有血栓副作用，加上接種後死亡案件頻傳，因此讓許多民眾不敢打AZ。對此，一名網友分享從醫家人接種AZ的狀況，而對方的醫護同事有些選擇莫德納，結果打完第二劑後，接發現莫德納的不適症況較強烈，甚至「發燒40度不能上班！」

一名網友在PTT透露，家有一名長輩是醫師，早在疫情爆發前，也就是5月10日就接種AZ疫苗，而他的醫護同事中，有的則是選AZ與莫德納，如今最近一行人都已打完第二劑同廠牌的疫苗，接著分享各自打完的狀況。

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首先，打完AZ第兩劑的人，表示「幾乎沒有什麼感覺」，基本上就是正常過生活；但打完莫德納第二劑的人，則普遍表示「反應比第一劑強烈」甚至還有發燒到40度不能上班的。

對此，原PO也做出總結，如果未來AZ有機會可以混打的話，「那麼打AZ其實可說是進可攻、退可守的選擇。」

底下網友議論，「AZ第一劑副作用強，莫德納是第二劑強，這不是大家都知道嗎」、「先進國家都再（在）打mRNA疫苗了，早沒AZ」、「正常就兩劑BNT或莫德納，何必亂搞」、「我太太打第一劑AZ不舒服三天，第二劑AZ除了手臂打的地方跟第一次樣痛 ，沒其他不舒服感覺」、「連續4周AZ當宣傳，還洋洋得意」、「他們不打，才送台灣的」。

▲▼我家裡有長輩是醫生，五月十號左右就打AZ了（圖／翻攝PTT）

▲網友噓聲一片！（圖／翻攝PTT）

但到底該打哪一牌疫苗，還是必須回歸現實面，指揮中心副指揮官陳宗彥昨（15）日坦言，未來四週都將提供AZ疫苗。此外，本站報導《莫德納像魔鬼圈套！他急喊「快打AZ」：倒吃甘庶苦盡甘來》，花蓮縣衛生局長朱家祥就在臉書透露，「AZ是倒吃甘蔗、苦盡甘來。莫德納是順吃甘蔗、樂極生悲」，貼文引發討論。

朱家祥表示，有絕大多數的第一線人員，包含醫護、警消人員接是施打AZ疫苗，「這些人不是都好好的嗎？」沒有任何人重症或死亡，而AZ疫苗又打在年齡最大的人身上，花蓮幾位百歲人瑞都打AZ疫苗，而年紀大對疫苗而言就是風險，因為正常非疫苗原因的去逝或重症，也會怪罪疫苗。「我相信莫德納疫苗接種在高齡長者身上，死亡和重症也會不少。」

朱家祥則形容，AZ疫苗接種後，可轉換到其他疫苗，但莫德納疫苗接種後不能轉換其他種類疫苗，「所以莫德納疫苗像是魔鬼的圈套，套住你就被控制。」

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