LIVE／只想打莫德納要等到8月中　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

政務委員唐鳳規劃疫苗預約系統平台上線，第二輪約94.1萬人已完成預約，今（16）天開始接種AZ疫苗，指揮中心昨說，未來四週都將提供AZ疫苗，然而根據最新第三輪意願登記，至昨日5時為止757萬人登記，有超過半數、418萬人選莫德納，若非莫德納不打，恐怕要等到8/13才能接種。相關細節與規畫，待指揮官陳時中下午記者會時說明。

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」首輪提供澎湖、金門、馬祖三地試辦，接著第二輪開放至全國50歲(含)以上及18歲(含)以上第9類具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者登記預約。

指揮中心規劃未來四輪提供疫苗為AZ，第一波就是提供第二輪第9類、第10類完成預約者，指揮中心統計，有110.9萬人意願登記選擇AZ或者AZ、莫德納皆可，最後有94.1萬人完成預約，佔符合預約資格人數84.80%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，第三輪意願登記原訂於7月15日下午5時進行第三輪結算，將延長至7月19日中午12時進行第三輪結算，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種；本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）