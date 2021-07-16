混打AZ＋莫德納亂象頻傳！指揮中心研議開罰蓄意者





▲健保卡上的貼紙或小黃卡，都可作為預防疫苗混打闖關的辨識方式。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

國內目前尚未開放疫苗混打，近期卻接連傳出有民眾闖關成功，松山機場防疫車隊也爆出有司機混打AZ+莫德納疫苗，還在群組裡炫耀「我紅了！」。而指揮中心已說明，意圖或刻意混打者，會交由法制組研議。

台中市上周驚傳有注射AZ疫苗長者隱匿接種紀錄闖關接種莫德納疫苗，其中一名洗腎患者出現發燒情況；無獨有偶，基隆市也有2名接種過AZ疫苗的醫師，企圖到中正區混打被阻止。而今早又傳出松山機場的防疫車隊有司機接種AZ+莫德納，機場方面證實，但也強調健保卡有貼標籤，是個人問題。

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對此，指揮中心副指揮官陳宗彥昨（15）日在記者會上已表示，意圖或刻意進行混打者，都會交給指揮中心法制組研議，指揮中心已呼籲各縣市大型接種站與醫療院所，一定要落實民眾接種時的每個步驟，包括健保資料檢查，避免該情況發生，之後也會加強對民眾宣導。

▲松山機場傳出有防疫車隊司機混打疫苗。（圖／記者賴文萱攝）

指揮中心發言人莊人祥表示，一般醫療院所可以插卡後，透過健保雲端藥歷連結疾管署疫苗接種查詢系統，另外也可以請電子病例廠商開通API介接查詢；一般接種站雖然無法查查詢藥歷，但還是用健保卡連結疾管署建置的查詢預防接種查詢系統。

莊人祥提到，接種站雖無法用電腦查詢，但還是可以透過健保VPN來查。健保卡上有貼紙、小黃卡都可以作為預防闖關的辨識方式，希望第一線人員做紙本檢查。至於民眾撕掉貼紙、藏起小黃卡接種一事，莊人祥回應，「民眾不理性行為還是要禁止」，WHO也呼籲民眾不要自行決定是否混打。