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上海新增6例境外輸入　2例來自台灣

▲上海浦東國際機場。（圖／CFP）

▲上海6例境外輸入新冠肺炎確診者中，2人來自台灣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海市衛健委今（16）日通報，15日0至24時，通過口岸聯防聯控機制，新增6例境外輸入性新冠肺炎確診病例，無新增治癒出院病例。通報指出，6例境外輸入案例中，有2例來自台灣，皆為台籍人士，分別於7日及14日抵達上海浦東機場，入境時即有症狀，後送至定點醫院隔離觀察檢驗後確診。

上海市衛健委通報稱，病例2為台灣地區居民，在台灣地區生活，自台灣地區出發，於2021年7月7日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷爲確診病例。

通報指，病例6為台灣地區居民，在台灣地區工作，自台灣地區出發，於2021年7月14日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷爲確診病例。

此外，其餘報告確診病例皆為陸籍人士，分別從幾內亞、荷蘭、西班牙及泰國搭乘班機抵滬。6例境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追蹤同航班密切接觸者131人，均已落實集中隔離觀察。

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