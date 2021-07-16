全國最早！金門18歲↑赴台學生今開打疫苗　他喊：有得打就打

記者林名揚／金門報導

金門縣今（16日）起開放18歲以上赴台就學的學生、縣籍應屆畢業生施打AZ疫苗。縣府秘書長陳朝金表示，金門縣內的高中職應屆畢業生以及赴台各大學就讀學生，共有2200多人，考量學生分散各地，有些在熱區，期盼各位學子健康就學，因此從今日開始到月底都能接受預約，今日預約人次有40人次，下禮拜則是每天150人次，將於金門醫院接種；至於住在列嶼鄉的民眾，則會安排在衛生所就近施打。

▲金門今開放18歲以上赴台讀書學生開打疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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縣府表示，由於台灣各大專院校預計將於9月開學，縣府在衡量疫苗數量及施打能量後，決定優先讓即將赴台念書的孩子施打疫苗，盼能有多一分保障，故委由衛生福利部金門醫院，於7月16日至7月31日開設為期兩週的「縣籍赴台學生專診（AZ）」。

一名應屆畢業生表示，金門縣府此波政策讓他剛好有機會打疫苗，因相對於先前只能上網登記施打意願，且年齡層關係，還未能收到預約簡訊，金門地區則能很快施打到疫苗，也讓準備出國的他，能多一層保護力。另一名男學生也說，「現在有得打就打」。

針對此波預約接種相關規定，縣府說明：

一、施打對象「金門籍、已滿18歲（2003年8月31日前出生之學生）」

1.金門高中及金門農工應屆畢業生

2.旅台學生（含就讀非金門之高中職、大專院校及國外學校者）

二、時間：110年7月16日（五）起至7月31日（六）

三、地點：衛生福利部金門醫院

四、預約方式：

1.限線上預約

2.將於「110年7月15日起」開放預約

3.請符合資格學生自行上網至部立金門醫院網站預約，並點入「縣籍赴台學生專診(AZ)」

4.經部立金門醫院核對名冊無誤後施打。

五、施打時請「金門高中及金門農工應屆畢業生」攜帶1.身分證及2.健保卡；「旅台學生(含就讀非金門之高中職、大專院校及國外之學校者)」請攜帶1.身分證、2.健保卡及3.學生證或在學證明等證明文件。

六、如果您屬於上述之接種對象，但在今年8月1日之後才滿18歲者，請您於「滿18歲後」，攜帶以上證件，並於部立金門醫院有開立AZ診的時間（週一至週五），直接前往該院-健康管理中心，以「現場掛號」方式經核對名冊無誤後施打。

七、本專案係針對暑假過後赴台就讀之學生，在金門本地就讀大學的學生目前尚未開放施打疫苗。如有相關疑問，請參考「金門教育fun學趣」FB粉絲專頁或「金門縣政府教育處」網站查詢相關資訊，或請於上班時間電洽082-325630#62492教育處李先生。