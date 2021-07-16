亞洲鄰近國台灣R值0.59最低！　ICU醫：努力終於看到曙光

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土病例確診數15日創下新低，一共新增14例，讓不少民眾開始期待7月26日三級警戒能否降級或解封。ICU醫師陳志金16日在臉書PO文表示，亞洲鄰近國家中，台灣的R值（再生數Reproductive number）是0.59，也是最低的，「對比在5月中的R值高峰期2.17，大家的努力終於看到了曙光。」

▲上圖為亞洲鄰近國家，下圖為歐美國家。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

ICU醫師陳志金16日在臉書PO文中提到，R值也就是「再生數Reproductive number」，指平均每位感染者可以傳染給幾個人的估算，低於1代表疫情將會獲得控制，大於1代表疫情有可能擴大；而在亞洲的鄰近國家中，台灣的R值是最低的，為0.59，比起5月中的R值高峰期2.17，「大家的努力終於看到了曙光。」

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陳志金進一步說明，歐美幾個疫苗覆蓋率高的國家，最近R值都超過1，單日確診病例數也都在攀升，尤其是荷蘭。隨即有網友留言指出，最近歐美國家R值變高，是因為開放了。陳志金則回答，若台灣之後順利解封，當然還是要密切注意，「畢竟我們的疫苗覆蓋率遠比他們（歐美）低。」

▲7月13日微解封後，台北市信義區的人潮還是比以前少很多。（圖／記者陳家豪攝）

其他網友也紛紛留言肯定全民的努力，「證明防疫不能單憑疫苗，台灣超強」、「我們疫苗覆蓋率這麼低，還能在疫情大爆發後，將R值壓到小於1，真的要感謝大家一起努力」、「台灣很棒，謝謝所有努力防疫的人」。

至於7月26日是否能順利讓三級警戒降級或解封，前台大感染科醫師林氏璧認為，7月底「頂多是降級，不是解封」，現在的情況與去年夏天不同，+0可遇不可求，要將所有無症狀感染者的傳染鏈截斷並不容易，所以希望大家能有這樣的認知，做好長期作戰的準備。