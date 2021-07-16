高雄首例！肉品市場屠夫口罩戴下巴　開3張罰單再勒令停業3天

▲鳳山肉品市場有業者違規未戴好口罩遭罰 。（圖／高市府農業局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市鳳山肉品市場日前被爆多名工作人員未依規定戴口罩，經農業局稽查後共開出8張罰單，其中一名屠宰業者因為沒戴口罩6月收2張罰單，7月又被抓到開出第3張罰單，市府農業局認為情節重大，勒令停止營業三天。

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▲市府農業局到鳳山肉品市場稽查 。（圖／高市府農業局提供）

高雄鳳山肉品市場為負責地區的肉品拍賣和供應，市場內來買賣肉品的人相當多，先前就有民眾指市場內有人沒戴口罩，或是將口罩拉到下巴，就怕出現防疫破口，向市府檢舉，農業局於接獲民眾陳情後，已函文鳳山肉品市場查明未戴好口罩人員個人資料，並於15日完成告發，16日函送衛生局依法予以裁罰，針對鳳山肉品市場的防疫稽核，農業局6月開立了7張告發單，7月開立1張，並移由衛生主管機關依法辦理裁罰。

▲業者因3次違規，不僅吃上罰單還被勒令停止營業三天 。（圖／高市府農業局提供）

其中這名7月被開罰的業者是一名屢次未戴好口罩違規者，他是屠宰業個體戶，承攬部分急宰、黃昏市場攤販及夜間屠宰業務，調查發現，他從上月已因未戴好口罩被開罰2次，加上這次已是第3次違規，農業局認為情節重大，勒令停止營業三天。

▲市府農業局稽查鳳山肉品市場夜間屠宰線作業。（圖／高市府農業局提供）

這也是首起農業局因業者未佩戴口罩勒令停業，禁止他進入市場交易買賣及工作，以達嚇阻之效。農業局表示，另外針對夜間屠宰業者，也已請鳳山肉品市場加強防疫措施，農業局將隨時稽核與告發，以維市場安全。

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