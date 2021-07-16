上班族壓力爆炸！每週至少罵55次髒話　心理學家曝：效率反增加

▲英國一項調查發現，上班族平均每天會罵55次髒話。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

罵髒話對於許多人來說，可能有損形象，但對於壓力巨大的人來說，在適當時刻罵句髒話，能夠有效舒緩情緒。根據英國一項調查發現，上班族平均每星期會罵55次髒話，但心理治療師評估後發現，員工咒罵完之後工作效率反而會提高，還能自我激勵。

英國電信公司4Com《夜間標準》報導，對2000多名的英國上班族進行研究，上班族平均每星期會罵55次髒話，有25％的上班族隨時都會罵髒話，只有在一些特殊場合會稍微控制，但有12％的上班族從不過濾自己的言詞，想罵什麼都罵出來，有19％的上班族強調自己很有禮貌，從不在同事面前罵髒話。

特別的是，最常罵人的是中階主管，28％的英國上班族坦承，聽過自己的主管罵髒話；另外從事餐飲業的工作人員被認為是最有禮貌的，只有1％表示他們在工作中常罵髒話，另外會在辦公室罵髒話的實習生則有3％。

根據英國BBC的研究報告指出，英國90%的上班族平均每天譙髒話14次，而且幾乎沒有人因此感到反感，儘管某些業界基於專業形象反對這樣的行為，但是研究指出譙髒話的行為，還是讓人在職場上具備一定程度的優勢。

英國The Luna Hive的創始人心理治療師基伊（Jo Gee）分析認為，研究表示罵髒話是有益的，因為罵人的過程通常可以達到宣洩的目的，抒發被壓抑的情緒，進而就會提升工作效率，也有助於激勵自己。

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