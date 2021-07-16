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台灣越往北感染風險暴增　名醫怒點名「年輕人」：猥瑣！

▲▼微解封首日,台北車站,站前特區,南陽街,補習街,車潮人潮不多。（圖／記者姜國輝攝）

▲全台三級警戒延至7/26，但7/13起微解封。（圖／記者姜國輝攝）

記者曾羿翔／綜合報導

全台三級警戒微解封，未來究竟有沒有清零的可能，備受外界關注。名醫沈政男15日深夜就發文指出，今天新增14例，這樣一來，還須懷疑台灣能否清零嗎？沈在文內還點名「年輕人」，三級警戒了，為什麼硬要群聚？當今年輕人是怎麼了？「我想，必須跟改名吃免費鮭魚、酒駕撞死人謊稱事後緊張喝酒，一起看待。」

衛福部草屯療養院醫師沈政男指出，高雄今達成連續14天零確診，等於宣告這波疫情在高雄已經結束了，其他好幾個中南部縣市也是這樣，而且是更早達成，是不是越往南部，越容易清零？跟北部往來越少，越容易清零？顯然，雖然是一日生活圈，但感染風險差很多。現在，最讓人擔心的是台中，有沒有看到「特殊社交聚會」匡列了四十多人如果不是三級警戒，後果會是如何？由此來看，7月26日台中有辦法開放餐廳內用嗎？有辦法解除三級警戒嗎？

▲中彰投男人幫聚會爆傳播鏈，2人落跑躲台中車站附近旅館，其採檢出爐。（圖／環保局提供）

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▲中彰投男人幫聚會爆傳播鏈，2人落跑躲台中車站附近旅館。（圖／環保局提供）。

沈政男還說，三級警戒了，為什麼硬要群聚？當今年輕人是怎麼了？我想，必須跟改名吃免費鮭魚、酒駕撞死人謊稱事後緊張喝酒，一起看待。是不是匿名太久，只要不會曝光、不會被抓，什麼事情你都敢做，什麼話都敢講？共通的兩個字：猥瑣。

沈政男認為桃園也令人擔心，今新增的3例，其中大賣場員工那例找不到感染源，如周遭接觸者都是陰性，那麼就要啟動電信足跡，用手機定位來追查遺漏的接觸者。

針對雙北疫情，沈政男指出，新北往清零目標邁進；台北新增9例問題出在已採用了電信足跡做疫調，也扮演「忍者龜」查下水道，但重點是必須告訴市民，這9例到底是怎感染的？現在看來雙北在7月26日都不會開放餐廳內用了，因為都說要放在解封最後順位，這麼一來，已安全的南部，要不要開放內用？是不是還要堅持全國一致？

文末，沈表示，解封本就該分區，因各地的染疫風險並不一樣，就好像各行各業的染疫風險也不一樣，這是很簡單的道理。難道，南部也要繼續同甘共苦，等待北北基桃零確診14日？還是乾脆全台繼續三級警戒到BNT一千萬劑打完？「答案啊，飄在茫茫的風中。」

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