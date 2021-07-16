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社會 社會焦點 保障人權

萬華短裙妹暗巷應召！37仔：3個都不錯1500　在地人驚：肯定再爆發

▲▼萬華皮條客與應召女暗巷攬客。（圖／劉信和提供）

▲北市萬華皮條客與3名應召女躲暗巷攬客。（圖／劉信和提供）

黃宥寧／台北報導

北市15日公布新增9例確診，當中6例則是在萬華區，連市長柯文哲都坦承「疫調難度越來越高。」但萬華流鶯似乎毫不畏懼，已經開始想「人與人連結」賺錢。對此，萬華劉姓民眾向《ETtoday新聞雲》表示，皮條客與應召女都會躲在暗巷向路過男性路人直接問「帥哥，3個都不錯1500」讓他認為警方的螺絲是不是永遠鎖不緊。

8日指揮中心拍板三級警戒到7月26日，同時也公佈各行業有條件微解封，但酒店、歌廳、釣蝦場等行業仍需關閉。萬華在地人向《ETtoday新聞雲》指出，才剛宣布微解封，當天下午驚見熟悉面孔穿著短褲秀出美腿的女子，站在騎樓等處開始拉客，讓他驚呆。

對於拉客現象再現，萬華分局龍山所周所長表示，針對艋舺公園、青山街及廣州街加強守望，且採24小時，3小時1班，若有遇到可疑狀況，都會上前盤查，如有流鶯拉客，且在性交易當下遭破獲，會依社維法開罰送辦。

▼皮條客無視疫情及面臨裁罰風險直接站在巷內拉客。（圖／劉信和提供）

▲▼ 皮條客。（圖／劉信和提供）

但流鶯們似乎為了生活寧願冒違反《社會秩序維護法》的險，仍穿得相當火辣上街拉客。萬華在地人劉信和向《ETtoday新聞雲》無奈表示，15日有當地居民拿著影片向他抱怨，走在桂林路及康定路巷子，竟讓他撞見皮條客跟3名應召女就巷內對路過民眾攬客，皮條客甚至還輕聲地說「帥哥三個都很不錯啊，1500」。

對此，劉信和語重心長表示，鶯鶯燕燕當街拉客已經存在許久，疫情爆發以來也屬萬華最為嚴重，但萬華分局似乎在疫情間面對當街拉客狀況，螺絲似乎沒鎖緊，他也認為也不能僅怪罪於警察，倘若在政策上沒有人為性專區設立，恐無法解決私娼問題，他最後也強調「我想要的是有人正視性專區這塊」。

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